Армія РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждала

В ніч на 14 липня армія РФ завдала удари дронами та ракетами по декількох громадах Дніпропетровської області.
Головні тези:
- Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину постраждала 67-річна жінка, також пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
- Унаслідок російської агресії на Херсонщині 5 людей загинули, 9 отримали поранення, серед них одна дитина.
- Очільник Херсонської ОВА підкреслив тяжкі наслідки російської агресії, яка призвела до багатьох жертв та руйнувань в регіоні.
У результаті атаки РФ на Дніпропетровщину постраждала жінка
В ніч на 14 липня армія РФ атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок ударів почалися пожежі в результаті яких постраждала жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, пожежники приборкували вогонь і в Криворізькому районі.
4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.
П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені.
Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-