Армія РФ атакувала Дніпропетровщину — є постраждала

В ніч на 14 липня армія РФ завдала удари дронами та ракетами по декількох громадах Дніпропетровської області.

У результаті атаки РФ на Дніпропетровщину постраждала жінка

В ніч на 14 липня армія РФ атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок ударів почалися пожежі в результаті яких постраждала жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В ніч на 14 липня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, пожежники приборкували вогонь і в Криворізькому районі.

Внаслідок атаки БПЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У районі пошкоджені 2 приватні будинки, — додав Лисак. Поширити

4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.

П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі. Олександр Прокудін Очільник Херсонської ОВА

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.