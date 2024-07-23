Росія атакувала будинок сімейного типу на Дніпропетровщині. Поранені діти

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині. У результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний.
Головні тези:
- У результаті атаки два підлітки 14 років та один – 13-річний отримали поранення середньої тяжкості.
- Окупанти також обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами, спричинивши руйнування навчального закладу.
- За останні два роки мешканці прибережних населених пунктів часто знаходили снаряди з флешетами на вулицях та автомобілях.
Армія РФ атакувала дроном Дніпропетровщину
Повідомляється, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.
Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки. Наразі на місці працювать усі необхідні служби.
РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами
Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях
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