Росія атакувала будинок сімейного типу на Дніпропетровщині. Поранені діти

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині. У результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний.

Армія РФ атакувала дроном Дніпропетровщину

Повідомляється, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.

Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поширити

Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки. Наразі на місці працювать усі необхідні служби.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко. Поширити

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.