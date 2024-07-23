Росія атакувала будинок сімейного типу на Дніпропетровщині. Поранені діти
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала будинок сімейного типу на Дніпропетровщині. Поранені діти

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Росія атакувала будинок сімейного типу на Дніпропетровщині. Поранені діти

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині. У результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний.

Головні тези:

 

  • У результаті атаки два підлітки 14 років та один – 13-річний отримали поранення середньої тяжкості.
  • Окупанти також обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами, спричинивши руйнування навчального закладу.
  • За останні два роки мешканці прибережних населених пунктів часто знаходили снаряди з флешетами на вулицях та автомобілях.

Армія РФ атакувала дроном Дніпропетровщину

Повідомляється, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей. 

Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки. Наразі на місці працювать усі необхідні служби.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях

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