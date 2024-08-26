Росія масовано обстрілює Дніпропетровщину — є загибла та поранені

У Дніпропетровській області внаслідок ударів російських військ по Нікопольському та Криворізькому районах 26 серпня одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені.

Росія масовано обстрілює Дніпропетровщину 26 серпня

Нікопольський район потерпав від російських обстрілів протягом усього дня. Ворожих атак зазнали районний центр, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Унаслідок ударів РФ за день у районі постраждали загалом восьмеро людей, одна людина загинула.

Ворожим вогнем там пошкоджені шість багатоповерхівок і приватний будинок, господарча споруда, інфраструктура, підприємство, сонячні панелі, магазин, п'ять автомобілів, два автобуси, лінії електропередач і газогін. Виникли кілька пожеж. Поширити

У Криворізькому районі внаслідок ранкової атаки російських військ, за уточненими даними, постраждала 42-річна жінка, у неї — різані рани. Медики надали потерпілій допомогу, її стан задовільний.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграмі уточнив, що в Нікопольському районі постраждала, зокрема, 14-річна дівчинка.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область

26 серпня російські війська атакували Дніпропетровську область. Вранці було відомо про одного загиблого.

Як повідомляє МВС України, один чоловік, 1955 року народження, загинув внаслідок російської атаки.

Зазначається, що іншого чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати.