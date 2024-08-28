Армія РФ атакувала авіабомбою будинок на Донеччині. Загинула вся родина

Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники, — йдеться у повідомленні.