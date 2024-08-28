Армія РФ атакувала авіабомбою будинок на Донеччині. Загинула вся родина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала авіабомбою будинок на Донеччині. Загинула вся родина

Прокуратура Донецької області
Армія РФ атакувала авіабомбою будинок на Донеччині. Загинула вся родина

РФ скинула авіабомбу по селу Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули родина.

Головні тези:

  • РФ скинула авіабомбу на село Ізмайлівка, забравши життя батьків та двох дітей.
  • Ціла родина загинула під завалами будинку через авіаційну атаку окупантів.
  • Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цієї трагедії.

Від авіабомби РФ загинули батьки та двоє дітей на Донеччині

Як зазначається 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники, — йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Яка ситуація на Покровському напрямку

Російські війська продовжують активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Зокрема, за 27 серпня на фронті в Україні сталося 184 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку бійці ЗСУ відбивали 55 російських атак в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки;

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