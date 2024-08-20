Армія РФ зазнає численних втрат в районі Покровська на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зазнає численних втрат в районі Покровська на Донеччині

Знищена техніка армії РФ
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Джерело:  АТЕШ

За інформацією представників партизанського руху “Атеш”, бажання військового керівництва злочинної армії РФ досягти успіхів у наступі в районі Покровська обертається для російських окупантів численними втратами. 

Головні тези:

  • Армія РФ зазнає значних втрат у районі Покровська під час невдалих спроб наступу.
  •  ЗСУ вибухово розвивають операцію на Курщині, що змушує РФ перекидати сили на інші напрямки.
  • США зафіксували переміщення військ РФ, але ймовірність значних змін на фронті на сході України залишається невисокою.

Що відомо про втрати армії РФ під час наступу в районі Покровська

В “Атеш” із посиланням на власного агента у 15-ї ОМСБ РФ заявляють, що російські окупанти кинули великі сили для проведення штурмів в районі Покровська, однак спроби дістатись міста та захопити його обертаються для злочинної армії РФ страшенними втратами.

Зокрема, 15 бригада російських окупантів в повному обсязі задіяна у штурмах в районі Покровська. В ході бойових дій з ладу виходить велика кількість військової техніки, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат загарбників.

Водночас матері та дружини військовослужбовців пишуть листи російському диктатору Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації, але їм лише радять звертатися в інші інстанції.

Чи вдасться операції ЗСУ на Курщині змусити армію РФ перекинути сили з фронту на Донеччині

У матеріалі видання Financial Times зазначається, що за результатами наступу на Курщині ЗСУ за 2 тижні взяли під контроль більше територій, ніж окупаційна армія РФ протягом минулого року.

Однак наразі ціль наступу ЗСУ на Курщині з примушення російських окупантів перекинути частину сил з напрямків фронту на Харківщині та Донеччині залишається невиконаною.

За словами командира однієї з артилерійських бригад ЗСУ на сході України, частковою причиною масштабного наступу російських окупантів на Донбасі є перекидання військовим керівництвом України частини сил та ресурсів на північ.

Військовий підкреслив, що його підрозділу довелось повернутись до нормування артилерійських боєприпасів, оскільки частину з них забрали для підтримки наступу ЗСУ на Курщині.

У матеріалі видання зазначається, що до проведення операції на Курщині Україна залучила понад 10 тис військових, включно з елітними повітряно-десантними військами і механізованами бригадами, які брали участь в обороні на ключових ділянках фронту у Донецькій та Харківській областях.

За словами одного з українських військових високопосадовців зазначив, що оборона ЗСУ на Донбасі мала серйозні проблеми ще до початку наступу на Курщині.

Журналісти видання із посиланням на ослідника розвідувальних даних з відкритих джерел Naalsio зазначають, що українські військові, ймовірно, вже втратили у боях на Курщині щонайменше 51 одиницю бронетехніки, серед якої німецькі машини Marder, американські Stryker і ракети Himars.

І хоча цього тижня офіційні особи США заявили, що вони бачили ознаки того, що Росія перекидає війська з півдня і сходу України на північ, до Курська, але ці сили переміщуються з південної осі і окупованого Криму - місць, які навряд чи вплинуть на ситуацію в Донецькій області.

Українські солдати та військові аналітики також кажуть, що немає чітких ознак того, що Росія перекидає значну кількість військ з найгарячішої ділянки фронту на сході країни.

Незважаючи на успіхи захисників у Курській області, росіяни досі не перекинули звідси свої війська у масовому порядку. Основна ударна сила залишається, - зазначили представники 47-й ОМБ.

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