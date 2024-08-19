Мешкнців Покровська закликали до термінової евакуації з міста
Категорія
Україна
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Мешкнців Покровська закликали до термінової евакуації з міста

Мешкнців Покровська закликали до термінової евакуації з міста
Джерело:  Радіо Свобода

Через наближення російської армії до Покровська на Донеччині збільшилися темпи евакуації. Наразі щодня з міста виїжджає 500-600 людей.

Головні тези:

 

  • Щоденно з Покровська виїжджає 500-600 людей, а мешканцям міста дали максимум два тижні на евакуацію.
  • Починаючи цей тиждень, можлива примусова евакуація дітей з міста через загострення ситуації на фронті.
  • Щоденно на фронті фіксується значна кількість бойових зіткнень, зокрема, на Покровському напрямку.
  • На фронті також спостерігається активність ворога на Торецькому, Куп’янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках.

У жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію

Як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку, — розповів Добряк.

Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей, — каже Добряк.

За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.

Вчора (18 серпня — ред.) виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з прицепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали, — підсумував Сергій Добряк.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

  • На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

  • На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

  • На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

  • На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

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