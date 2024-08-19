Мешкнців Покровська закликали до термінової евакуації з міста

Через наближення російської армії до Покровська на Донеччині збільшилися темпи евакуації. Наразі щодня з міста виїжджає 500-600 людей.
Головні тези:
- Щоденно з Покровська виїжджає 500-600 людей, а мешканцям міста дали максимум два тижні на евакуацію.
- Починаючи цей тиждень, можлива примусова евакуація дітей з міста через загострення ситуації на фронті.
- Щоденно на фронті фіксується значна кількість бойових зіткнень, зокрема, на Покровському напрямку.
- На фронті також спостерігається активність ворога на Торецькому, Куп’янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках.
У жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію
Як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.
Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.
За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.
На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.
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