Жителей Покровска призвали к срочной эвакуации из города

Из-за приближения русской армии к Покровску в Донецкой области увеличились темпы эвакуации. Ежедневно из города выезжает 500-600 человек.
Главные тезисы
- Начальник МВА прогнозирует принудительную эвакуацию детей, так как большая часть населения покидает город своим транспортом.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми столкновениями на различных направлениях. Наибольшая концентрация атак была зафиксирована возле некоторых населенных пунктов.
- Российская армия активно наступает на разных направлениях, штурмуя несколько районов. Силы обороны отражают вражеские действия рядом с ключевыми населенными пунктами.
У жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию
Как сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию.
Начальник МВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей.
По его словам, примерно 60% жителей выезжают из Покровска своими силами, собственным транспортом.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.
На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.
На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Нудное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-