Жителей Покровска призвали к срочной эвакуации из города

Из-за приближения русской армии к Покровску в Донецкой области увеличились темпы эвакуации. Ежедневно из города выезжает 500-600 человек.

У жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию

Как сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию.

На сегодняшний день пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Пока работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку, — рассказал Добряк. Поделиться

Начальник МВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей.

У нас было 13700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей, — говорит Добряк. Поделиться

По его словам, примерно 60% жителей выезжают из Покровска своими силами, собственным транспортом.

Вчера (18 августа — ред.) выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек увозить. На это есть ресурс. Чтобы уехали, — подытожил Сергей Добряк. Поделиться

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.