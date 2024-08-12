По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, преступная армия РФ очень близка к провалу наступления в направлении Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Покровска

Цехоцкий подчеркнул, что ситуация на участках фронта в районе Покровска остается без изменений, продвижение российских окупантов остановлено.

Все попытки врага штурмовать не увенчаются успехом, - подчеркивает военный. Поделиться

Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Новогродовки и Гродовки.

В то же время, Цехоцкий подчеркивает, что преступная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в сторону Покровска, несмотря на результаты наступления украинских военных в Курской области.

Задача наша – истощать врага. Мы хорошо справляемся, – подчеркнул военный. Поделиться

Военные ВСУ

Он также назвал условия, способствующие продолжению штурмовых попыток российских оккупантов в сторону Покровска.

Их продвижение зависит только от нашей слабости, скажем так. Но, при этом, скажу, если мы где-то отходим, то отходим только тогда, когда позиции расположения наших войск, наши огневые точки разрушены в первую очередь артиллерийскими средствами и авиацией, то есть их КАБами. Это и позволяет противнику подтягиваться именно таким образом. По-другому – нет у них нигде успеха, – объясняет Цехоцкий. Поделиться

Он отметил, что в последние дни враг значительно нарастил количество артиллерийских обстрелов и применение дронов.

То есть, пехотные штурмы на нашем участке меньше – личного состава не хватает, – добавляет Цехоцкий. Поделиться

Перебрасывает ли армия РФ силы из Покровского района в Донецкую область

Он также оценил вероятность опрокидывания преступной армией РФ части сил из района Покровска на Курщину.

Информация такая есть. Она проверяется. Я думаю, что кому надо будет – об этом скажут. Но сказать, что прямо так у нас облегчило на фронте, такого сказать нельзя, потому что враг опасен, вооружен. Враг сейчас ранен, как раненый зверь, знаете... их ждет только поражение. Это понятно, – ответил Цехоцкий. Поделиться

Кроме того, как сказал офицер, Силы обороны не дают кафирам возможность закрепиться на участках фронта в направлении Покровска.