Армия РФ близка к поражению в районе Покровска Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ близка к поражению в районе Покровска Донецкой области

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, преступная армия РФ очень близка к провалу наступления в направлении Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинская армия успешно противостоит наступлению российских оккупантов в районе Покровска.
  • ВСУ остановили наступление армии РФ и продолжают удерживать зону огневого поражения.
  • По словам офицера, преступная армия РФ сталкивается с большим сопротивлением и потерями в боях вблизи Новогродовки и Гродовки.
  • Силы обороны успешно отражают артиллерийские обстрелы и штурмы, не давая врагу возможности продвинуться в сторону Покровска.
  • Информация о возможной переброске вражеских сил из района Покровска на Курщину проверяется, а задача украинских военных - истощать врага.

Что известно о ситуации в районе Покровска

Цехоцкий подчеркнул, что ситуация на участках фронта в районе Покровска остается без изменений, продвижение российских окупантов остановлено.

Все попытки врага штурмовать не увенчаются успехом, - подчеркивает военный.

Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Новогродовки и Гродовки.

В то же время, Цехоцкий подчеркивает, что преступная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в сторону Покровска, несмотря на результаты наступления украинских военных в Курской области.

Задача наша – истощать врага. Мы хорошо справляемся, – подчеркнул военный.

ВСУ остановили наступление армии РФ в сторону Покровска
Военные ВСУ

Он также назвал условия, способствующие продолжению штурмовых попыток российских оккупантов в сторону Покровска.

Их продвижение зависит только от нашей слабости, скажем так. Но, при этом, скажу, если мы где-то отходим, то отходим только тогда, когда позиции расположения наших войск, наши огневые точки разрушены в первую очередь артиллерийскими средствами и авиацией, то есть их КАБами. Это и позволяет противнику подтягиваться именно таким образом. По-другому – нет у них нигде успеха, – объясняет Цехоцкий.

Он отметил, что в последние дни враг значительно нарастил количество артиллерийских обстрелов и применение дронов.

То есть, пехотные штурмы на нашем участке меньше – личного состава не хватает, – добавляет Цехоцкий.

Перебрасывает ли армия РФ силы из Покровского района в Донецкую область

Он также оценил вероятность опрокидывания преступной армией РФ части сил из района Покровска на Курщину.

Информация такая есть. Она проверяется. Я думаю, что кому надо будет – об этом скажут. Но сказать, что прямо так у нас облегчило на фронте, такого сказать нельзя, потому что враг опасен, вооружен. Враг сейчас ранен, как раненый зверь, знаете... их ждет только поражение. Это понятно, – ответил Цехоцкий.

Кроме того, как сказал офицер, Силы обороны не дают кафирам возможность закрепиться на участках фронта в направлении Покровска.

Все, кто сейчас находится в зоне нашего огневого поражения, у них задача одна – выжить, – подчеркивает военный.

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