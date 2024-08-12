По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, преступная армия РФ очень близка к провалу наступления в направлении Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинская армия успешно противостоит наступлению российских оккупантов в районе Покровска.
- ВСУ остановили наступление армии РФ и продолжают удерживать зону огневого поражения.
- По словам офицера, преступная армия РФ сталкивается с большим сопротивлением и потерями в боях вблизи Новогродовки и Гродовки.
- Силы обороны успешно отражают артиллерийские обстрелы и штурмы, не давая врагу возможности продвинуться в сторону Покровска.
- Информация о возможной переброске вражеских сил из района Покровска на Курщину проверяется, а задача украинских военных - истощать врага.
Что известно о ситуации в районе Покровска
Цехоцкий подчеркнул, что ситуация на участках фронта в районе Покровска остается без изменений, продвижение российских окупантов остановлено.
Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Новогродовки и Гродовки.
В то же время, Цехоцкий подчеркивает, что преступная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в сторону Покровска, несмотря на результаты наступления украинских военных в Курской области.
Он также назвал условия, способствующие продолжению штурмовых попыток российских оккупантов в сторону Покровска.
Он отметил, что в последние дни враг значительно нарастил количество артиллерийских обстрелов и применение дронов.
Перебрасывает ли армия РФ силы из Покровского района в Донецкую область
Он также оценил вероятность опрокидывания преступной армией РФ части сил из района Покровска на Курщину.
Кроме того, как сказал офицер, Силы обороны не дают кафирам возможность закрепиться на участках фронта в направлении Покровска.
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