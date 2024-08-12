За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, злочинна армія РФ дуже близька до провалу наступу у напрямку Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- Українська армія перемагає під Покровськом на Донеччині, зупиняючи наступ російських окупантів.
- Російські сили стикаються з великим опором та втратами у боях поблизу Новогродівки та Гродівки.
- Українські війська успішно протистоять артилерійським обстрілам і штурмам, утримуючи просування противника у бік Покровська.
- Інформація про можливе перекидання ворожих сил з району Покровська на Курщину перевіряється.
- Сили оборони утримують зону вогневого ураження, залишаючи окупантам лише одну мету - вижити.
Що відомо про ситуацію в районі Покровська
Цехоцький підкреслив, що ситуація на ділянках фронту в районі Покровська залишається без змін, просування російських окупантів зупинене.
Він зазначив, що запеклі бої тривають в районах Новогродівки та Гродівки.
У той же час Цехоцький підкреслює, що злочинна армія РФ не полишає спроб просунутись у бік Покровська, незважаючи на результати наступу українських військових у Курській області.
Він також назвав умови, які сприяють продовженню штурмових спроб російських окупантів у бік Покровська.
Він зазначив, що останніми днями ворог значно наростив кількість артилерійських обстрілів і застосування дронів.
Чи перекидає армія РФ сили з району Покровська у Донецьку область
Він також оцінив ймовірність перекидання злочинною армією РФ частини сил з району Покровська на Курщину.
Крім того, як сказав офіцер, Сили оборони не дають окупантам можливості закріпитися на ділянках фронту у напрямку Покровська.
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