Армія РФ близька до поразки в районі Покровська на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ близька до поразки в районі Покровська на Донеччині

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, злочинна армія РФ дуже близька до провалу наступу у напрямку Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • Українська армія перемагає під Покровськом на Донеччині, зупиняючи наступ російських окупантів.
  • Російські сили стикаються з великим опором та втратами у боях поблизу Новогродівки та Гродівки.
  • Українські війська успішно протистоять артилерійським обстрілам і штурмам, утримуючи просування противника у бік Покровська.
  • Інформація про можливе перекидання ворожих сил з району Покровська на Курщину перевіряється.
  • Сили оборони утримують зону вогневого ураження, залишаючи окупантам лише одну мету - вижити.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

Цехоцький підкреслив, що ситуація на ділянках фронту в районі Покровська залишається без змін, просування російських окупантів зупинене.

Усі спроби ворога штурмувати не мають успіху, - підкреслює військовий.

Він зазначив, що запеклі бої тривають в районах Новогродівки та Гродівки.

У той же час Цехоцький підкреслює, що злочинна армія РФ не полишає спроб просунутись у бік Покровська, незважаючи на результати наступу українських військових у Курській області.

Задача наша - виснажувати ворога. Ми добре справляємося, - підкреслив військовий.

ЗСУ зупинили наступ армії РФ у бік Покровська
Військові ЗСУ

Він також назвав умови, які сприяють продовженню штурмових спроб російських окупантів у бік Покровська.

Їхнє просування залежить тільки від нашої слабкості, скажімо так. Але, при цьому скажу, якщо ми десь відходимо, то відходимо тільки тоді, коли позиції розташування наших військ, наші вогневі точки зруйновані у першу чергу артилерійськими засобами і авіацією, тобто їхніми КАБами. Це і дозволяє противнику підтягуватися саме в такий спосіб. По-іншому - немає у них ніде успіху, - пояснює Цехоцький.

Він зазначив, що останніми днями ворог значно наростив кількість артилерійських обстрілів і застосування дронів.

Тобто, піхотні штурми на нашій ділянці менші - особового складу не вистачає, - додає Цехоцький.

Чи перекидає армія РФ сили з району Покровська у Донецьку область

Він також оцінив ймовірність перекидання злочинною армією РФ частини сил з району Покровська на Курщину.

Інформація така є. Вона перевіряється. Я думаю, що кому треба буде - про це скажуть. Але сказати, що прямо так у нас полегшило на фронті, такого сказати не можна, тому що ворог небезпечний, озброєний. Ворог зараз поранений, як поранений звір, знаєте... їх чекає тільки поразка. Це зрозуміло, - відповів Цехоцький.

Крім того, як сказав офіцер, Сили оборони не дають окупантам можливості закріпитися на ділянках фронту у напрямку Покровська.

Усі, хто зараз перебуває у зоні нашого вогневого ураження, у них задача одна - вижити, - підкреслює військовий.

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