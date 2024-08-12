За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, злочинна армія РФ дуже близька до провалу наступу у напрямку Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

Цехоцький підкреслив, що ситуація на ділянках фронту в районі Покровська залишається без змін, просування російських окупантів зупинене.

Усі спроби ворога штурмувати не мають успіху, - підкреслює військовий. Поширити

Він зазначив, що запеклі бої тривають в районах Новогродівки та Гродівки.

У той же час Цехоцький підкреслює, що злочинна армія РФ не полишає спроб просунутись у бік Покровська, незважаючи на результати наступу українських військових у Курській області.

Задача наша - виснажувати ворога. Ми добре справляємося, - підкреслив військовий. Поширити

Військові ЗСУ

Він також назвав умови, які сприяють продовженню штурмових спроб російських окупантів у бік Покровська.

Їхнє просування залежить тільки від нашої слабкості, скажімо так. Але, при цьому скажу, якщо ми десь відходимо, то відходимо тільки тоді, коли позиції розташування наших військ, наші вогневі точки зруйновані у першу чергу артилерійськими засобами і авіацією, тобто їхніми КАБами. Це і дозволяє противнику підтягуватися саме в такий спосіб. По-іншому - немає у них ніде успіху, - пояснює Цехоцький. Поширити

Він зазначив, що останніми днями ворог значно наростив кількість артилерійських обстрілів і застосування дронів.

Тобто, піхотні штурми на нашій ділянці менші - особового складу не вистачає, - додає Цехоцький. Поширити

Чи перекидає армія РФ сили з району Покровська у Донецьку область

Він також оцінив ймовірність перекидання злочинною армією РФ частини сил з району Покровська на Курщину.

Інформація така є. Вона перевіряється. Я думаю, що кому треба буде - про це скажуть. Але сказати, що прямо так у нас полегшило на фронті, такого сказати не можна, тому що ворог небезпечний, озброєний. Ворог зараз поранений, як поранений звір, знаєте... їх чекає тільки поразка. Це зрозуміло, - відповів Цехоцький. Поширити

Крім того, як сказав офіцер, Сили оборони не дають окупантам можливості закріпитися на ділянках фронту у напрямку Покровська.