По информации представителей партизанского движения "Атеш", желание военного руководства преступной армии РФ добиться успехов в наступлении в районе Покровска оборачивается для российских оккупантов многочисленными потерями.

Что известно о потерях армии РФ во время наступления в районе Покровска.

В "Атеше" со ссылкой на собственного агента в 15-й ОМСБ РФ заявляют, что российские оккупанты бросили большие силы для проведения штурмов в районе Покровска, однако попытки добраться до города и захватить его оборачиваются для преступной армии РФ страшными потерями.

В частности, 15 бригада российских окупантов в полном объеме задействована в штурмах в районе Покровска. В ходе боевых действий из строя выходит большое количество военной техники, солдаты теряют координацию, что приводит к хаосу и увеличению потерь захватчиков.

В то же время, матери и жены военнослужащих пишут письма российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, но им лишь советуют обращаться в другие инстанции.

Удастся ли операции ВСУ на Курщине заставить армию РФ перебросить силы с фронта в Донецкой области

В материале издания Financial Times отмечается, что по результатам наступления на Курщине ВСУ за 2 недели взяли под контроль больше территорий, чем оккупационная армия РФ в течение прошлого года.

Однако цель наступления ВСУ в Курщине по принуждению российских оккупантов перебросить часть сил по направлениям фронта в Харьковской и Донбассе остается невыполненной.

По словам командира одной из артиллерийских бригад ВСУ на востоке Украины, частичной причиной масштабного наступления российских окупантов на Донбассе является опрокидывание военным руководством Украины части сил и ресурсов на север.

Военный подчеркнул, что его подразделению пришлось вернуться к нормированию артиллерийских боеприпасов, поскольку часть из них была забрана для поддержки наступления ВСУ на Курщине.

В материале издания отмечается, что к проведению операции на Курщине Украина привлекла более 10 тыс. военных, включая элитные воздушно-десантные войска и механизированные бригады, которые участвовали в обороне на ключевых участках фронта в Донецкой и Харьковской областях.

По словам одного из украинских военных высокопоставленных чиновников отметил, что оборона ВСУ на Донбассе имела серьезные проблемы еще до начала наступления на Курщине.

Журналисты издания со ссылкой на исследователя разведывательных данных из открытых источников Naalsio отмечают, что украинские военные, вероятно, уже потеряли в боях на Курщине минимум 51 единицу бронетехники, среди которой немецкие машины Marder, американские Stryker и ракеты Himars.

И хотя на этой неделе официальные лица США заявили, что они видели признаки того, что Россия опрокидывает войска с юга и востока Украины на север, в Курск, но эти силы перемещаются с южной оси и оккупированного Крыма – мест, которые вряд ли повлияют на ситуацию в Донецкая область.

Украинские солдаты и военные аналитики также говорят, что нет четких признаков того, что Россия опрокидывает значительное количество войск с самого горячего участка фронта на востоке страны.