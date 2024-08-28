Россияне приостановили работу двух аэропортов в Татарстане — причина

В российских аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения. Вероятной причиной является угроза атаки беспилотников.
Главные тезисы
- В аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане была приостановлена работа из-за угрозы атаки беспилотников, что вызвало задержки рейсов и направление самолетов на запасной аэродром.
- Действует план “Ковер'”из-за возможной угрозы атаки дронов, и аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.
- Дроны также атаковали нефтебазу в Ростовской области, что привело к пожарам и взрывам, вызывая беспокойство среди местных жителей.
- Сотрудники нескольких предприятий в Казани были эвакуированы из-за угрозы атаки дронов.
В Татарстане приостановили работу двух аэропортов из-за угрозы БПЛА
Как отмечают росСМИ, аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.
В частности, задержаны несколько рейсов на вылет и прилет. Самолеты, следующие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
Также стало известно, что приостановлен второй аэропорт Татарстана — в Нижекамске. В обоих аэропортах действует план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.
Дроны атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ
В Каменском районе Ростовской области после атаки дронов горит комбинат Росрезерва РФ "Атлас".
Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.
Также местные утверждают, что дроны атаковали Глубокскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.
Звуки мощных взрывов раздались над областью примерно в 02:45 ночи. Приблизительно в это время взрывы слышали жители Новошахтинская, Аксая и западной части Ростова.
Через некоторое время очевидцы происшествия сообщили о вспышке в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Остальные каналы утверждают, что горят несколько цистерн.
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