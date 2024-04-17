ГУР атаковало завод по производству бомбардировщиков РФ в Татарстане — видео

Беспилотники ГУР 17 апреля атаковали авиационный завод в российском Татарстане, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Что известно об атаке ГУР на военный завод в Татарстане

По информации источников, взрывы на территории авиазавода им. Горбунов в Казани прозвучал 17 апреля.

Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывы на территории завода, вызванные атакой БПЛА.

В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии дрона над Татарстаном.

Что известно об авиазаводе в Татарстане

Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова — это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева.

На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, с помощью которых Россия осуществляет ракетные атаки против Украины.

Напомним, 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.