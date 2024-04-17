ГУР атакувало завод з виробництва бомбардувальників РФ у Татарстані — відео

Безпілотники ГУР 17 квітня атакували авіаційний завод у російському Татарстані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Що відомо про атаку ГУР на військовий завод в Татарстані

За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня.

Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.

Натомість в Мінобороні РФ заявили про нібито збиття дрона над Татарстаном.

Що відомо про авіазавод в Татарстані

Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова — це російське авіаційне підприємство, що входить до холдингу КБ Туполєва.

На вказаному заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України.

Нагадаємо, 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.