Росіяни призупинили роботу двох аеропортів у Татарстані — причина

В аеропортах російських Казані та Нижньокамська в Татарстані запровадили тимчасові обмеження. Ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників.

У Татарстані призупинили роботу двох аеропортів через загрозу БПЛА

Як зазначають росЗМІ, аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

Зокрема, затримано кілька рейсів на виліт і на приліт. Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.

Також стало відомо, що призупинено другий аеропорт Татарстану — у Ніжекамську. В обох аеропортах діє план "Килим" через загрозу атаки БПЛА.

Аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Наразі в Казані затримано близько 20 рейсів. Тим часом співробітників кількох казанських підприємств евакуювали. Поширити

Дрони атакували ще одну нафтобазу в Ростовській області РФ

В Кам'янському районі Ростовської області після атаки дронів горить комбінат Росрезерву РФ "Атлас".

Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом.

Також місцеві стверджують, що дрони атакували Глибокінську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.