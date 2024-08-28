Росіяни призупинили роботу двох аеропортів у Татарстані — причина

В аеропортах російських Казані та Нижньокамська в Татарстані запровадили тимчасові обмеження. Ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників.
Головні тези:
- У Татарстані призупинено роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську через загрозу атак безпілотників.
- Дрони 28 серпня атакували нафтобазу в Ростовській області, спровокувавши пожежу на комбінаті Росрезерву РФ “Атлас”.
- Звістки про атаки дронів призвели до евакуації співробітників та призупинення аеропортового руху в Татарстані та Ростовській області.
У Татарстані призупинили роботу двох аеропортів через загрозу БПЛА
Як зазначають росЗМІ, аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.
Зокрема, затримано кілька рейсів на виліт і на приліт. Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.
Також стало відомо, що призупинено другий аеропорт Татарстану — у Ніжекамську. В обох аеропортах діє план "Килим" через загрозу атаки БПЛА.
Дрони атакували ще одну нафтобазу в Ростовській області РФ
В Кам'янському районі Ростовської області після атаки дронів горить комбінат Росрезерву РФ "Атлас".
Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом.
Також місцеві стверджують, що дрони атакували Глибокінську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області.
Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.
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