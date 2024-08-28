Дрони атакували ще одну нафтобазу в Ростовській області РФ — відео

В Кам'янському районі Ростовської області після атаки дронів горить комбінат Росрезерву РФ "Атлас". Проте місцеві зазначають про що палають відразу дві нафтобази.
Головні тези:
- Дрони атакували дві нафтобази у Ростовській області РФ, спричинивши пожежу на комбінаті “Атлас”.
- Атака сталася на нафтобазах, які постачали паливо окупаційній армії у Ростовській області.
- Очевидці повідомили про вибухи над нафтобазами у Кам'янському районі та інших містах області.
Дрони атакували відразу дві нафтобази у Ростовській області
Як зазначають місцеві та росЗМІ, горить комбінат "Атлас" Росрезерву.
Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання окупаційної армії паливом.
Натомість губернатор Ростовської області Василь Голубєв зазначив, що близько 3.00 ночі в Ростовській області було нібито збито 4 БПЛА. Він також додав, що постраждалих немає.
Також місцеві стверджують, що дрони атакували Глибокінську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області.
Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.
Загалом пожежа на нафтобазі тривала 5 діб.
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