Дроны атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

В Каменском районе Ростовской области после атаки дронов горит комбинат Росрезерва РФ "Атлас". Однако местные отмечают пылающие сразу две нефтебазы.

Дроны атаковали сразу две нефтебазы в Ростовской области

Как отмечают местные и российские СМИ, горит комбинат "Атлас" Росрезерва.

Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что около 3.00 ночи в Ростовской области было якобы сбито 4 БПЛА. Он также добавил, что пострадавших нет.

Также местные утверждают, что дроны атаковали Глубокскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.

Звуки мощных взрывов раздались над областью примерно в 02:45 ночи. Приблизительно в это время взрывы слышали жители Новошахтинская, Аксая и западной части Ростова.

Через некоторое время очевидцы происшествия сообщили о вспышке в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Остальные каналы утверждают, что горят несколько цистерн.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, — напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

В целом пожар на нефтебазе длился 5 суток.