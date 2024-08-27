Крупнейший в РФ Омский НПЗ потерял половину мощностей после взрыва
Категория
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Крупнейший в РФ Омский НПЗ потерял половину мощностей после взрыва

Крупнейший в РФ Омский НПЗ потерял половину мощностей после взрыва
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Источник:  Reuters

Взрыв 26 августа на Омском НПЗ вывел из строя около половины мощностей предприятия по переработке нефти.

Главные тезисы

  • В результате взрыва на Омском НПЗ была выведена из строя около половины мощностей завода “Газпромнефть-ОНПЗ”.
  • Пожары и взрывы на нефтеперерабатывающих заводах стали не редкостью, а установки переработки нефти испытывают серьезные проблемы.
  • Специалисты пока не установили причины пожара на заводе в Омске, а также упомянули об атаках украинских дронов на российские НПЗ.
  • Омский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, производящим разнообразные нефтепродукты для российской армии.
  • Производственные мощности Омского НПЗ составляют 21,6 млн тонн нефти в год, а глубина переработки достигает 100%.

Как взрыв в Омске повлиял на работу НПЗ

По данным источников, взрыв на "Газпромнефть-ОНПЗ", крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в России, вывел из строя установку первичной переработки нефти АВТ-11.

Ранее из-за пожара в начале августа остановилась работа другого первичного блока — CDU-10. Обе установки, АВТ-10 и АВТ-11, имеют мощность около 8,6 млн. тонн в год каждая.

Как сообщается, причины пожара пока не установлены. Агентство также отмечает, что ряд российских НПЗ уже подвергался атакам украинских дронов.

В российском Омске после взрыва вспыхнул один из самых больших НПЗ

На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефть" в России произошел взрыв и возник пожар 26 августа. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров.

Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, расположенное в городе Омске и принадлежащее компании "Газпром нефть". На заводе работает 3600 человек.

Завод производит около 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.

Производственные мощности завода — 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии достигает 100%, выход светлых нефтепродуктов — более 80%.

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