В российском Омске горел нефтезавод — видео

В Омске 1 августа начался сильнейший пожар на нефтезаводе. Причины чрезвычайной ситуации пока неизвестны.

В Омске горел НПЗ: что известно

На нефтезаводе горит установка АВТ-10. Площадь пожара составляет 300 кв.

В российском МЧС уже подтвердили пожар на "объекте в Нефтяниках (Омский район)".

Свою версию по факту пожара опубликовал нефтезавод.

Автоматической системой пожарной безопасности ОНПЗ зафиксирована вспышка во вспомогательном помещении насосной. Средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали вспышку. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме. Поделиться

Пожары на российских НПЗ

Пожары российских нефтеперерабатывающих заводов в последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.

В частности, 27 июля источники в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.

При этом 9 июля источники рассказали, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.