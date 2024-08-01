В российском Омске горел нефтезавод — видео

В Омске 1 августа начался сильнейший пожар на нефтезаводе. Причины чрезвычайной ситуации пока неизвестны.
Главные тезисы
- Крупный пожар на нефтезаводе в Омске начался 1 августа, причины пока не известны.
- Установка АВТ-10 площадью 300 кв м загорелась, но пожар был оперативно локализован автоматизированными системами и пожарной службой.
- Подобные ЧП на нефтеперерабатывающих заводах в России становятся все чаще, частично из-за атак украинских беспилотников, как это было в случае с НПЗ в Рязани и Волгоградской области.
В Омске горел НПЗ: что известно
На нефтезаводе горит установка АВТ-10. Площадь пожара составляет 300 кв.
В российском МЧС уже подтвердили пожар на "объекте в Нефтяниках (Омский район)".
Свою версию по факту пожара опубликовал нефтезавод.
Пожары на российских НПЗ
Пожары российских нефтеперерабатывающих заводов в последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.
В частности, 27 июля источники в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.
При этом 9 июля источники рассказали, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.
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