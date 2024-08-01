У російському Омську палав нафтозавод — відео
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У російському Омську палав нафтозавод — відео

Нафозавод
Джерело:  online.ua

У Омську 1 серпня почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Причини надзвичайної ситуації поки що невідомі.

Головні тези:

  • На Омському нафтозаводі спалахнула пожежа, де горить установка АВТ-10 площею 300 кв м.
  • Причини пожежі поки що залишаються невідомими.
  • Подібні пожежі на російських нафтопереробних заводах стають все частішими, особливо через атаки українських безпілотників.
  • Нещодавно українські безпілотники вдарили по НПЗ в Рязані та Волгоградській області.

У Омську палав НПЗ: що відомо

На нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 кв м.

У російському МНС вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)".

Свою версію за фактом пожежі опублікував нафтозавод.

Автоматичною системою пожежної безпеки ОНПЗ зафіксовано спалах у допоміжному приміщенні насосної. Засоби автоматизованого пожежогасіння і пожежна служба оперативно локалізували спалах. Постраждалих немає. Омський НПЗ продовжує роботу у штатному режимі.

Пожежі на російських НПЗ

Пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.

Зокрема 27 липня джерела у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.

При цьому 9 липня джерела розповіли, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.

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