У російському Омську палав нафтозавод — відео

У Омську 1 серпня почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Причини надзвичайної ситуації поки що невідомі.
Головні тези:
- На Омському нафтозаводі спалахнула пожежа, де горить установка АВТ-10 площею 300 кв м.
- Причини пожежі поки що залишаються невідомими.
- Подібні пожежі на російських нафтопереробних заводах стають все частішими, особливо через атаки українських безпілотників.
- Нещодавно українські безпілотники вдарили по НПЗ в Рязані та Волгоградській області.
У Омську палав НПЗ: що відомо
На нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 кв м.
У російському МНС вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)".
Свою версію за фактом пожежі опублікував нафтозавод.
Пожежі на російських НПЗ
Пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.
Зокрема 27 липня джерела у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.
При цьому 9 липня джерела розповіли, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.
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