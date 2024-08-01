У російському Омську палав нафтозавод — відео

У Омську 1 серпня почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Причини надзвичайної ситуації поки що невідомі.

У Омську палав НПЗ: що відомо

На нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 кв м.

У російському МНС вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)".

Свою версію за фактом пожежі опублікував нафтозавод.

Автоматичною системою пожежної безпеки ОНПЗ зафіксовано спалах у допоміжному приміщенні насосної. Засоби автоматизованого пожежогасіння і пожежна служба оперативно локалізували спалах. Постраждалих немає. Омський НПЗ продовжує роботу у штатному режимі. Поширити

Пожежі на російських НПЗ

Пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.

Зокрема 27 липня джерела у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.

При цьому 9 липня джерела розповіли, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.