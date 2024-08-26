В российском Омске после взрыва вспыхнул один из самых больших НПЗ — видео

На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефть" в России произошел взрыв и возник пожар 26 августа. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
Главные тезисы
- На Омском НПЗ произошел взрыв и пожар на установке АВТ-11, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
- Завод принадлежит компании “Газпром нефть” и является одним из крупнейших в России, производя около 50 видов нефтепродуктов.
- Местные жители отметили сильный звук взрыва, который был слышен в нескольких районах города.
- Пожар был локализован благодаря средствам автоматизированного пожаротушения и оперативной работе пожарной службы.
Что известно о пожаре на НПЗ в Омске
Как сообщают росСМИ, предварительно произошел сильный взрыв и возгорание на установке АВТ-11. Местные отмечают, что взрыв был слышен в нескольких районах города.
Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, расположенное в городе Омске и принадлежащее компании "Газпром нефть". На заводе работает 3600 человек.
Завод производит около 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.
Производственные мощности завода — 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии достигает 100%, выход светлых нефтепродуктов — более 80%.
Предварительные пожары на российских НПЗ
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ.
Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.
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