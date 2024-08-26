У російському Омську після вибуху спалахнув один з найбільших НПЗ — відео

На Омському нафтопереробному заводі "Газпром нафта" в Росії стався вибух і виникла пожежа 26 серпня. Площа займання становить 1000 квадратних метрів.
Головні тези:
- В Омську на НПЗ стався вибух і пожежа на установці АВТ-11, що призвело до загоряння технологічного обладнання на площі 1000 кв. м.
- Омський нафтопереробний завод - одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, що виробляє широкий спектр нафтопродуктів для внутрішнього ринку та армії.
- Попередні пожежі на російських НПЗ свідчать про загрозу для енергетичної і промислової інфраструктури країни.
Що відомо про пожежу на НПЗ в Омську
Як повідомляють росЗМІ, попередньо, стався сильний вибух та загоряння на установці АВТ-11. Місцеві зазначають, що вибух було чути у кількох районах міста.
Омський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.
Завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.
Виробничі потужності заводу — 21,6 млн тонн нафти на рік і 1,2 млн тонн стабільного газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві досягає 100%, вихід світлих нафтопродуктів — понад 80%.
Попередні пожежі на російських НПЗ
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ.
Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.
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