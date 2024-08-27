Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху

Вибух 26 серпня на Омському НПЗ вивів з ладу майже половину потужностей підприємства з переробки нафти.

Як вибух в Омську вплинув на роботу НПЗ

За даними джерел, вибух на "Газпромнефть-ОНПЗ", найбільшому нафтопереробному заводі в Росії, вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-11.

Раніше, через пожежу на початку серпня, зупинилася робота іншого первинного блоку — CDU-10. Обидві установки, АВТ-10 та АВТ-11, мають потужність близько 8,6 млн тонн на рік кожна.

Як повідомляється, причини пожежі поки не встановлені. Агентство також наголошує, що низка російських НПЗ вже зазнавала атак українських дронів.

У російському Омську після вибуху спалахнув один з найбільших НПЗ

На Омському нафтопереробному заводі "Газпром нафта" в Росії стався вибух і виникла пожежа 26 серпня. Площа займання становила 1000 квадратних метрів.

Омський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.

Завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.

Виробничі потужності заводу — 21,6 млн тонн нафти на рік і 1,2 млн тонн стабільного газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві досягає 100%, вихід світлих нафтопродуктів — понад 80%.