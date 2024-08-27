Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху
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Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху

Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху
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Джерело:  Reuters

Вибух 26 серпня на Омському НПЗ вивів з ладу майже половину потужностей підприємства з переробки нафти.

Головні тези:

  • Омський НПЗ втратив понад половину своїх потужностей після вибуху на заводі.
  • Причиною виведення з ладу установок стало зупинення установки первинної переробки нафти АВТ-11 та CDU-10 через пожежу.
  • Це не перший випадок втрат у російських НПЗ, також агентство вказує на можливі атаки українських дронів на підприємства.
  • Омський НПЗ став одним з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії та випускає широкий асортимент нафтопродукції для російської армії та національного ринку.

Як вибух в Омську вплинув на роботу НПЗ

За даними джерел, вибух на "Газпромнефть-ОНПЗ", найбільшому нафтопереробному заводі в Росії, вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-11.

Раніше, через пожежу на початку серпня, зупинилася робота іншого первинного блоку — CDU-10. Обидві установки, АВТ-10 та АВТ-11, мають потужність близько 8,6 млн тонн на рік кожна.

Як повідомляється, причини пожежі поки не встановлені. Агентство також наголошує, що низка російських НПЗ вже зазнавала атак українських дронів.

У російському Омську після вибуху спалахнув один з найбільших НПЗ

На Омському нафтопереробному заводі "Газпром нафта" в Росії стався вибух і виникла пожежа 26 серпня. Площа займання становила 1000 квадратних метрів.

Омський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.

Завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.

Виробничі потужності заводу — 21,6 млн тонн нафти на рік і 1,2 млн тонн стабільного газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві досягає 100%, вихід світлих нафтопродуктів — понад 80%.

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