ГУР дронами поразила нефтебазу "Зенит" в Кировской области РФ — источники
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ГУР дронами поразила нефтебазу "Зенит" в Кировской области РФ — источники

Бавовна
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Источник:  online.ua

ГУР нанесла удар по нефтебазе "Зенит" в Кировской области России 28 августа, что стало вторым эффективным поражением энергообъектов РФ за сутки. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • Украинские дроны нанесли успешный удар по нефтебазе “Зенит” в Кировской области, вызвав пожар на резервуарах.
  • Это уже второй эффективный удар украинских беспилотников по энергообъектам России за последние сутки.
  • Атака проведена дронами-камикадзе украинского производства, демонстрируя их высокий технологический уровень.

Украинские дроны успешно атаковали российскую нефтебазу "Зенит"

Украинские дроны поразили нефтебазу "Зенит" в Котельниче Кировской области. Цель находится на расстоянии более 1200 км от границы Украины.

Это уже второй эффективный удар по российским НПЗ в течение суток, реализуемый ГУР.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака на нефтебазу была совершена дронами-камикадзе украинского производства.

По информации местных телеграмм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

Это первый случай атаки украинских дронов по враждебному объекту в Кировской области РФ.

ФГКУ "Зенит" является объектом враждебного ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска ВС РФ.

Атака дронов на Кировскую область РФ: что известно

28 августа произошла первая атака беспилотников на российскую Кировскую область. Под ударом оказалась местная нефтебаза, как сообщают источники Online.UA в военной разведке.

Согласно последним данным, сразу два беспилотника совершили атаку на склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.

Местные власти утверждают, что один из них ударил в крышку резервуара, а второй дрон якобы попал в пустую цистерну.

Также отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.

По словам ставленника Кремля в регионе Александра Соколова, "ситуация под контролем".

Несколько минут назад совершен прилет БпЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает председатель Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы, — утверждает чиновник.

В 11.37 стало известно, что уже третий беспилотник ударил по нефтебазе в Кировской области. Это привело к пожару на одном из резервуаров.

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