ГУР дронами поразила нефтебазу "Зенит" в Кировской области РФ — источники

ГУР нанесла удар по нефтебазе "Зенит" в Кировской области России 28 августа, что стало вторым эффективным поражением энергообъектов РФ за сутки. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Украинские дроны нанесли успешный удар по нефтебазе “Зенит” в Кировской области, вызвав пожар на резервуарах.
- Это уже второй эффективный удар украинских беспилотников по энергообъектам России за последние сутки.
- Атака проведена дронами-камикадзе украинского производства, демонстрируя их высокий технологический уровень.
Украинские дроны успешно атаковали российскую нефтебазу "Зенит"
Украинские дроны поразили нефтебазу "Зенит" в Котельниче Кировской области. Цель находится на расстоянии более 1200 км от границы Украины.
Это уже второй эффективный удар по российским НПЗ в течение суток, реализуемый ГУР.
Как сообщают источники в украинской разведке, атака на нефтебазу была совершена дронами-камикадзе украинского производства.
По информации местных телеграмм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.
Это первый случай атаки украинских дронов по враждебному объекту в Кировской области РФ.
ФГКУ "Зенит" является объектом враждебного ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска ВС РФ.
Атака дронов на Кировскую область РФ: что известно
28 августа произошла первая атака беспилотников на российскую Кировскую область. Под ударом оказалась местная нефтебаза, как сообщают источники Online.UA в военной разведке.
Согласно последним данным, сразу два беспилотника совершили атаку на склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.
Местные власти утверждают, что один из них ударил в крышку резервуара, а второй дрон якобы попал в пустую цистерну.
Также отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.
По словам ставленника Кремля в регионе Александра Соколова, "ситуация под контролем".
В 11.37 стало известно, что уже третий беспилотник ударил по нефтебазе в Кировской области. Это привело к пожару на одном из резервуаров.
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