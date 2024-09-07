Работает ГУР. В Украине отмечают День военной разведки

Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник, свидетельствующий о признании особой роли, которую играет ГУР в защите национальных интересов государства.

В Украине отмечают День военной разведки

В сложных условиях открытой агрессии России Украина нуждается в эффективной и активной разведке, способной предоставить оперативную, объективную и правдивую разведывательную информацию, а также реальные прогнозы для принятия руководством страны важных государственных решений в сфере национальной безопасности.

Успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли бесценный вклад разведчиков в борьбу за свободу миллионов украинцев. Поделиться

Результатом деятельности ГУР МОУ на протяжении 2023-2024 годов являются эффективные спецоперации, которые войдут в историю военных исследований мира. В рамках противодействия полномасштабной российской агрессии ГУР наносит удары по наиболее уязвимым военным целям противника.

Спецназ ГУР

Военная разведка стабильно демонстрирует результат как на поле боя, так и с точки зрения стратегического планирования.

В апреле 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил:

Мы предложили план, направленный на понижение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты управления Кирилл Буданов Начальник ГУР

Сегодня весь мир видит результаты фактического воплощения этого замысла.

За 2023-2024 год ГУР масштабировало деятельность и запустило развитие беспилотных систем (начата модернизация надводного беспилотника ГУР Magura — V5) и киберборьбы.

Кирилл Буданов преследует цель трансформировать ГУР в спецслужбу прозападного, новейшего образца с высокоэффективными технологическими инструментами. Так, по данным OSINT-агентства Molfar, в течение 2024 года дроны ГУР МОУ чаще всего поражали военные аэродромы на территории РФ и оккупированного Крыма. Надводная беспилотная лодка ГУР Magura-V5 стала рекордсменом среди такого типа беспилотников по количеству поражений и уничтожений кораблей российского флота.

Украинские дроны

Именно дроны ГУР одними из первых «открывали сезон бавовны» на российских НПЗ.

Успешные действия военной разведки в акватории Черного моря изменили баланс сил в пользу Украины. Военная разведка Украины осуществила несколько успешных высадок в Крыму для зондирования слабых мест в обороне противника, а параллельно наносила удары по военным объектам РФ.

Оборона Авдеевки

В составе Сил обороны Украины бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, гражданских. В 2024 году участвовали в обороне Харьковщины, Часового Яра и Авдеевки. Поделиться

Обмен военнопленными в День Независимости Украины

Андрей "Людоид" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью Online.UA о том, как брали россиян в плен без единого выстрела.

Важную роль разведка также играет в процессе возвращения украинских военнопленных. Действуя согласно распоряжениям Президента, в сотрудничестве с СБУ и международными партнерами, Координационным штабом по обращению с военнопленными удается обеспечивать обменный процесс несмотря на постоянные провокации со стороны РФ.

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту Online.UA о том, как россияне используют пленных для психологического давления на семьи, можно ли пленным россиянам запретить звонить по телефону домой и что известно о так называемом “Батальоне им. Богдана Хмельницкого».

Результаты работы ГУР в 2024 году

Специалисты и бойцы Главного управления разведки провели десятки успешных спецопераций против России в течение 2024 года.

Уничтожение и поражение российских кораблей в Черном море. За полтора года с помощью ударных дронов ГУР поразило 18 судов флота РФ, из них 9 уничтожено.

Так, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота РФ.

14 февраля 2024 г. Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль «Цезарь Куников» ЧФ РФ.

Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

А в ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожено очередное судно российских оккупантов — скоростной катер1. В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения России Координационный штаб по обращению с военнопленными организовал и провел 55 обменов. Так, в День Независимости Украины 115 защитников вернулись домой.

Защитники Украины вернулись домой

Сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А50 23 февраля 2024 стало совместной операцией с Воздушными силами ВСУ.

Этот самолет был сбит 23 февраля 2024 года вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море.

Оборона Авдеевки.

Спецназ ГУР во время обороны Авдеевки

Операции на Кинбурнской и Тендровской косах.

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. На видео — огненное поражение и уничтожение вражеских целей

Удар по аэродрому РФ "Морозовск": совместная операция ВСУ, ГУР, СБУ.

Данные космической разведки свидетельствуют — в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в ростовской области 3 августа 2024 уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Спутниковый снимок аэродрома "Морозовск"

Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения — от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили повреждения.

Кибератака на российских провайдеров.

ГУР реализовал ряд киберопераций против российских провайдеров, государственных институций, оборонной промышленности, мобильных операторов и т.д. Так, парализован разработчик ядерных боеприпасов РФ; проведена кибероперация против 100 российских вебресурсов, причастных к ведению, обеспечению или поддержке войны и Ростелекома.

Также был атакован сайт Минобороны РФ; проведена кибератака, повлекшая масштабный сбой программы управления дронами российских оккупантов и центром космической метеорологии "Планета":

Оборона Часового Яра: замедление продвижения противника

Международный легион ГУР.

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам по службе и оценил, кто именно нужен на фронте.

Для службы в Международном легионе ГУР нужны опытные военные и медики, способные работать на максимуме каждый день, уверен Ратти "Викинг" Бурдули.

Оборона Харьковской области.

Бойцы Международного Легиона ГУР МО Украины вместе с беларускими добровольцами полка Кастуся Калиновского уничтожают врага на Харьковском направлении. На одном из участков после попытки прорыва противник был уничтожен минометным огнем.