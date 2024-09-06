Киберудар ГУР по инфраструктуре РФ: ЛУКОЙЛ, ГИБДД, банк России — источники

4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора РФ. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Киберспециалисты украинской разведки регулярно совершают мощные атаки на ресурсы врага.
- В этот раз ГУР и ВО Team удалось уничтожить 18 российских серверов без возможности восстановления.
- В результате киберудара остановлено предоставление услуг интернета и цифрового телевидения 13 тысячам пользователей в РФ.
Что известно о результатах новой кибероперации ГУР и ВО Team
Украинским киберспециалистам удалось уничтожить 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины.
Кроме того, указано, что были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний.
В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Указанные действия остановили предоставление услуги интернета и цифрового телевидения в Ивановской области для более 13 тысяч пользователей.
Под киберудар ГУР и ВО Team попали:
• ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)
• РЭО ГИБДД МО МВД России
• ООО Теплосетевая компания
• ОЛРР УМВД
• Горгаз
• Рыбнадзор
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
• УГХ Администрация
• заправки Лукойл
• ООО СвязьПроектСтрой
• РОСИНКАС Банка России
• МО МВД России "Кинешемский"
• ООО Регион-Авто
• ООО Груз Сервис
• Администрация ГО кинешма
• Администрация Городская Дума
• Председатель Контрольной Счетной Комиссии
• Единая Россия
• Общественная Приемная Единой России
• ЖД вокзал
• Тепловые сети
• МУП Водоканал
• ИП Козлов Д.В Электронный огород
• ООО Регионинфросистема -Иваново
• ООО Иваново СДЭК
• Управление ФСБ
• ООО ПрофГаз
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