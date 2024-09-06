Киберудар ГУР по инфраструктуре РФ: ЛУКОЙЛ, ГИБДД, банк России — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Киберудар ГУР по инфраструктуре РФ: ЛУКОЙЛ, ГИБДД, банк России — источники

кибератака
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Источник:  online.ua

4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора РФ. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты украинской разведки регулярно совершают мощные атаки на ресурсы врага.
  • В этот раз ГУР и ВО Team удалось уничтожить 18 российских серверов без возможности восстановления.
  • В результате киберудара остановлено предоставление услуг интернета и цифрового телевидения 13 тысячам пользователей в РФ.

Что известно о результатах новой кибероперации ГУР и ВО Team

Украинским киберспециалистам удалось уничтожить 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины.

Кроме того, указано, что были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний.

В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Указанные действия остановили предоставление услуги интернета и цифрового телевидения в Ивановской области для более 13 тысяч пользователей.

Фото: скриншот

Под киберудар ГУР и ВО Team попали:

•⁠ ⁠ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)

•⁠ ⁠РЭО ГИБДД МО МВД России

•⁠ ⁠ООО Теплосетевая компания

•⁠ ⁠ОЛРР УМВД

•⁠ ⁠Горгаз

•⁠ ⁠Рыбнадзор

•⁠ ⁠ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

•⁠ ⁠УГХ Администрация

•⁠ ⁠заправки Лукойл

•⁠ ⁠ООО СвязьПроектСтрой

•⁠ ⁠РОСИНКАС Банка России

•⁠ ⁠МО МВД России "Кинешемский"

•⁠ ⁠ООО Регион-Авто

•⁠ ⁠ООО Груз Сервис

•⁠ ⁠Администрация ГО кинешма

•⁠ ⁠Администрация Городская Дума

•⁠ ⁠Председатель Контрольной Счетной Комиссии

•⁠ ⁠Единая Россия

•⁠ ⁠Общественная Приемная Единой России

•⁠ ⁠ЖД вокзал

•⁠ ⁠Тепловые сети

•⁠ ⁠МУП Водоканал

•⁠ ⁠ИП Козлов Д.В Электронный огород

•⁠ ⁠ООО Регионинфросистема -Иваново

•⁠ ⁠ООО Иваново СДЭК

•⁠ ⁠Управление ФСБ

•⁠ ⁠ООО ПрофГаз

Фото: скриншот

ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью, — отметил собеседник в разведке.

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