Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне против Украины.

Что известно о кибератаке ГУР на российском телевидении

Как сообщают источники Online.UA в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.

Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

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Российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов: «Евразия 360», «Евразия Первый канал», «Первоуральское ТВ» «Луганск 24», «Первый республиканский», «Св. Оплот», ТВ-3 и «Первый русский». Поделиться

В то же время, эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

По утрам 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным.

ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ

ГУР в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия – это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора. Поделиться

По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.