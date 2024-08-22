Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне против Украины.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР совершили успешную атаку на российские телеканалы, демонстрируя видеоролики о войне против Украины.
- Российские телеканалы, включая те, которые принадлежат медиа-холдингу олигарха, были вынуждены прекратить вещание из-за атаки.
- Кибератака ГУР на предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, привела к получению большого объема секретной информации.
- Полученные данные, включая личные базы данных и служебную информацию, будут использованы в интересах победы.
Что известно о кибератаке ГУР на российском телевидении
Как сообщают источники Online.UA в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.
Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.
В то же время, эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний.
Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.
По утрам 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным.
ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ
ГУР в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.
По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.
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