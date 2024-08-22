Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники

Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники
Читати українською
Источник:  online.ua

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне против Украины.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР совершили успешную атаку на российские телеканалы, демонстрируя видеоролики о войне против Украины.
  • Российские телеканалы, включая те, которые принадлежат медиа-холдингу олигарха, были вынуждены прекратить вещание из-за атаки.
  • Кибератака ГУР на предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, привела к получению большого объема секретной информации.
  • Полученные данные, включая личные базы данных и служебную информацию, будут использованы в интересах победы.

Что известно о кибератаке ГУР на российском телевидении

Как сообщают источники Online.UA в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.

Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Фото — online.ua
Фото — online.ua
Фото — online.ua
1  из  3

Российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов: «Евразия 360», «Евразия Первый канал», «Первоуральское ТВ» «Луганск 24», «Первый республиканский», «Св. Оплот», ТВ-3 и «Первый русский».

В то же время, эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

По утрам 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным.

ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ

ГУР в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия – это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора.

По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.

Информация очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Она изучается и анализируется и полностью будет использована в интересах нашей победы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на массовую кибератаку интернет-ресурсов Курщины
Россияне жалуются на массовую кибератаку интернет-ресурсов Курщины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Успешная кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в РФ
ГУР
Хакер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР раскрыли подробности кибератаки на российское предприятие по производству ядерного оружия
Кибератака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?