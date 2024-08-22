Кіберфахівці ГУР "хакнули" російське ТБ — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в ефірі низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну проти України.
Головні тези:
- Кіберфахівці ГУР здійснили атаку на сервери російських телеканалів, показавши обʼєктивні відеоролики про війну РФ проти України.
- Російські фахівці намагалися виправити ситуацію, проте девʼять телеканалів були змушені припинити мовлення на тривалий час.
- ГУР отримало великий масив секретної інформації під час кібератаки на російське підприємство, що розробляє ядерні боєприпаси.
- Збої в роботі ядерного підприємства є серйозним ударом по іміджу РФ як країни-агресора.
- Інформація здобута під час кібератаки буде використана в інтересах України для досягнення перемоги.
Що відомо про кібератаку ГУР на російське телебачення
Як повідомляють джерела Online.UA в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших.
Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіа-холдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.
Водночас ці контрзаходи не змогли завадити кіберфахівцям ГУР МОУ в збереженні доступу до серверів телекомпаній.
Відтак низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів.
Станом на ранок 22 серпня лише телеканал «Євразія 360» та ТВ-3 частково відновили свою роботу, в той час як мовлення інших лишається заблокованим.
ГУР отримало багато секретної інформації внаслідок кібератаки на оборонне підприємство РФ
ГУР внаслідок кібератаки 17 серпня на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, отримало великий масив інформації та спричинило збої в роботі цієї установи.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів представник ГУР Євген Єрін.
За його словами, внаслідок кібератаки ГУР отримало багато інформації.
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