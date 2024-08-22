Кіберфахівці ГУР "хакнули" російське ТБ — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в ефірі низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну проти України.

Що відомо про кібератаку ГУР на російське телебачення

Як повідомляють джерела Online.UA в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших.

Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіа-холдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

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Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію, однак внаслідок їхніх дій було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів: «Євразія 360», «Євразія Пєрвий канал», «Пєрвоуральськ ТВ» «Луганськ 24», «Пєрвий республіканскій», «СпБ», «Оплот», ТВ-3 та «Пєрвий російській». Поширити

Водночас ці контрзаходи не змогли завадити кіберфахівцям ГУР МОУ в збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал «Євразія 360» та ТВ-3 частково відновили свою роботу, в той час як мовлення інших лишається заблокованим.

ГУР отримало багато секретної інформації внаслідок кібератаки на оборонне підприємство РФ

ГУР внаслідок кібератаки 17 серпня на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, отримало великий масив інформації та спричинило збої в роботі цієї установи.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів представник ГУР Євген Єрін.

Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства — це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора. Поширити

За його словами, внаслідок кібератаки ГУР отримало багато інформації.