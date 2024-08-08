Росіяни скаржаться на масову кібератаку інтернет-ресурсів Курщини

У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки. Через це багато російських сервісів припинили свою роботу працюють.
Головні тези:
- Масова кібератака на інтернет-ресурси в Курській області призвела до припинення роботи багатьох російських сервісів.
- Аналіз інформації про прорив кордону в Курській області показує розбіжності у версіях місцевої влади та російських спецслужб.
- Українські військові просунулися на 10 кілометрах углиб російської території, ведуться активні військові операції в районі міста Суджа.
- У ході зіткнень українським військовим вдалося взяти у полон близько 40 солдатів російської армії, що свідчить про напружену ситуацію на кордоні.
На Курщині інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки
Як зазначається, наразі над проблемою працюють спеціалісти регіонального Міністерства цифрового розвитку та зв'язку та "докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів Адміністрації Курської області".
Яка ситуація на Курщині
6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.
Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.
Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.
На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Фахівці ISW, проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
Окрім цього у мережі шириться інформація про просування українських військових до населеного пункту Коренево у Курській області за результатами наступальної операції.
Аналітики підкреслюють, що наявні кадри свідчать про важкі бої в районі міста Суджа із застосуванням авіації та бронетехніки. Зазначається також, що українським військовим в ході боїв вдалось взяти у полон близько 40 солдатів злочинної армії РФ.
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