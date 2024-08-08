Росіяни скаржаться на масову кібератаку інтернет-ресурсів Курщини

У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки. Через це багато російських сервісів припинили свою роботу працюють.

На Курщині інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки

Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. У результаті багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначається, наразі над проблемою працюють спеціалісти регіонального Міністерства цифрового розвитку та зв'язку та "докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів Адміністрації Курської області".

Яка ситуація на Курщині

6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.

На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Фахівці ISW, проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Окрім цього у мережі шириться інформація про просування українських військових до населеного пункту Коренево у Курській області за результатами наступальної операції.