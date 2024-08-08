Россияне жалуются на массовую кибератаку интернет-ресурсов Курщины

В Курской области интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке. Из-за этого многие российские сервисы прекратили свою работу работающих.

На Курщине интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке

Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаки. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, сейчас над проблемой работают специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи и "прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области".

Какая ситуация на Курщине

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Кроме этого, в сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.