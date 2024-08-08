Россияне жалуются на массовую кибератаку интернет-ресурсов Курщины

В Курской области интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке. Из-за этого многие российские сервисы прекратили свою работу работающих.
Главные тезисы
- Интернет-ресурсы в Курской области подверглись массовой кибератаке, приведшей к выходу из строя многих российских сервисов.
- Аналитики констатируют тяжелые бои в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники.
- Институт изучения войны подтверждает информацию о пленении украинскими военными около 40 солдат армии РФ в результате наступательной операции в Курской области.
На Курщине интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке
Как отмечается, сейчас над проблемой работают специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи и "прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области".
Какая ситуация на Курщине
6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.
Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.
Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.
На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
Кроме этого, в сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.
Аналитики подчеркивают, что имеющиеся кадры свидетельствуют о тяжелых боях в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники. Отмечается также, что украинским военным в ходе боев удалось пленить около 40 солдат преступной армии РФ.
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