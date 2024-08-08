По информации РосСМИ, командование преступной армии РФ перебрасывает наемников ЧВК "Вагнер" в Курскую область для противодействия наступлению украинских военных.

Что известно о опрокидывании подразделений ЧВК "Вагнер" в Курскую область

Отмечается, что о привлечении наемников ЧВК "Вагнер" к боям с украинскими военными в Курской области заявил "военкор" Егор Гузенко.

В частности, он обнародовал видео, на котором "вагнеровцы" якобы подтверждают возвращение в Россию и участие в боях на Курщине.

Украинские формирования заняли западную половину Суджи. Сейчас линия боевого столкновения проходит по району дамбы – она представляет собой низину, через которую протекает довольно небольшая река Суджа, – заявляет другой российский военкор Михаил Зинченко. Поделиться

По его словам, на этом участке вместе с российскими военными держат оборону отряды "местного ополчения".

Еще один военкор Юрий Котенков пишет, что украинские военные взяли под контроль большую часть Суджи.

Российский блоггер Юрий Подоляка сообщает, что в Судже "полно солдат ВСУ".

Судья для нас в целом потеряна. А это самый важный логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет, в частности, и дорога на север, на Льгов, по которой он также пытается продвигаться, - заявляет блогер. Поделиться

Между тем минобороны страны-агрессора распространяет циничную ложь о многочисленных потерях украинских военных в ходе боев на Курщине.

Военные ВСУ

Минобороны окупантов заявляет, что якобы ночью и утром в Курской области силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа и 5 ракет.

Утверждается, что за сутки ВСУ якобы потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники - танк, четыре бронетранспортера, три боевых машины пехоты и 24 боевых бронированных машин "Казак".

В общей сложности с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составляли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения, - лживо заявляют в Кремле. Поделиться

Как западные аналитики оценивают успехи наступления ВСУ в Курской области

По информации издания Forbes, украинские военные продвинулись минимум на 10 км от границы в Курской области и захватили город Суджа.

По мнению аналитика Дэвида Экса, украинские военные проводят очень рискованные действия, ожидая, что преступное военное руководство оккупационной армии РФ вынуждено будет опрокидывать силы с восточного фронта в Украине.

Украинская армия не может полностью укомплектовать бригады, защищающие прифронтовые города на востоке страны... И все же армия смогла выделить две или более бригад для атаки на город Суджа и сочла, что потенциальная выгода от этой атаки стоит возможных затрат, - подчеркивает Экс. Поделиться

По его словам, эта операция будет успешной, если военное руководство преступной армии РФ перебросит в Курскую область не менее 10 полков с востока Украины.

Однако существует также вариант, что Украина хочет удержать контроль над взятыми под контроль районами Курской области для усиления собственных позиций в ходе вероятностных переговоров.