Россияне заявляют о привлечении ЧВК "Вагнер" к боям в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне заявляют о привлечении ЧВК "Вагнер" к боям в Курской области

Наемник ЧВК "Вагнер"
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Источник:  online.ua

По информации РосСМИ, командование преступной армии РФ перебрасывает наемников ЧВК "Вагнер" в Курскую область для противодействия наступлению украинских военных.

Главные тезисы

  • Продвижение украинских войск в Курской области приводит к тяжелым боям и высоким потерям с обеих сторон.
  • Опрокидывание наемников ЧВК “Вагнер” в регион является частью реакции российского военного руководства на действия Украины.
  • Западные аналитики оценивают наступление ВСУ как рискованное, требующее переброски дополнительных сил для защиты.
  • Распространение ложной информации о многочисленных потерях украинских военных на Курщине происходит со стороны российских властей.
  • Украинские аналитики рассматривают возможные переговоры и обмен контролем районами для укрепления своих позиций и подготовки к дальнейшим событиям на фронте.

Что известно о опрокидывании подразделений ЧВК "Вагнер" в Курскую область

Отмечается, что о привлечении наемников ЧВК "Вагнер" к боям с украинскими военными в Курской области заявил "военкор" Егор Гузенко.

В частности, он обнародовал видео, на котором "вагнеровцы" якобы подтверждают возвращение в Россию и участие в боях на Курщине.

Украинские формирования заняли западную половину Суджи. Сейчас линия боевого столкновения проходит по району дамбы – она представляет собой низину, через которую протекает довольно небольшая река Суджа, – заявляет другой российский военкор Михаил Зинченко.

По его словам, на этом участке вместе с российскими военными держат оборону отряды "местного ополчения".

Еще один военкор Юрий Котенков пишет, что украинские военные взяли под контроль большую часть Суджи.

Российский блоггер Юрий Подоляка сообщает, что в Судже "полно солдат ВСУ".

Судья для нас в целом потеряна. А это самый важный логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет, в частности, и дорога на север, на Льгов, по которой он также пытается продвигаться, - заявляет блогер.

Между тем минобороны страны-агрессора распространяет циничную ложь о многочисленных потерях украинских военных в ходе боев на Курщине.

Армия опрокидывает против ВСУ на Курщине наемников ЧВК "Вагнер"
Военные ВСУ

Минобороны окупантов заявляет, что якобы ночью и утром в Курской области силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа и 5 ракет.

Утверждается, что за сутки ВСУ якобы потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники - танк, четыре бронетранспортера, три боевых машины пехоты и 24 боевых бронированных машин "Казак".

В общей сложности с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составляли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения, - лживо заявляют в Кремле.

Как западные аналитики оценивают успехи наступления ВСУ в Курской области

По информации издания Forbes, украинские военные продвинулись минимум на 10 км от границы в Курской области и захватили город Суджа.

По мнению аналитика Дэвида Экса, украинские военные проводят очень рискованные действия, ожидая, что преступное военное руководство оккупационной армии РФ вынуждено будет опрокидывать силы с восточного фронта в Украине.

Украинская армия не может полностью укомплектовать бригады, защищающие прифронтовые города на востоке страны... И все же армия смогла выделить две или более бригад для атаки на город Суджа и сочла, что потенциальная выгода от этой атаки стоит возможных затрат, - подчеркивает Экс.

По его словам, эта операция будет успешной, если военное руководство преступной армии РФ перебросит в Курскую область не менее 10 полков с востока Украины.

Однако существует также вариант, что Украина хочет удержать контроль над взятыми под контроль районами Курской области для усиления собственных позиций в ходе вероятностных переговоров.

Хорошая новость для украинских бригад в Курске состоит в том, что они пока владеют ситуацией. Они сбили два российских вертолета, один из них с помощью взрывоопасного беспилотника с видом от первого лица. Но все может измениться, когда россияне введут в бой дополнительные силы, – предупреждает Экс.

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