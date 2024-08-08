По информации РосСМИ, командование преступной армии РФ перебрасывает наемников ЧВК "Вагнер" в Курскую область для противодействия наступлению украинских военных.
Главные тезисы
- Продвижение украинских войск в Курской области приводит к тяжелым боям и высоким потерям с обеих сторон.
- Опрокидывание наемников ЧВК “Вагнер” в регион является частью реакции российского военного руководства на действия Украины.
- Западные аналитики оценивают наступление ВСУ как рискованное, требующее переброски дополнительных сил для защиты.
- Распространение ложной информации о многочисленных потерях украинских военных на Курщине происходит со стороны российских властей.
- Украинские аналитики рассматривают возможные переговоры и обмен контролем районами для укрепления своих позиций и подготовки к дальнейшим событиям на фронте.
Что известно о опрокидывании подразделений ЧВК "Вагнер" в Курскую область
Отмечается, что о привлечении наемников ЧВК "Вагнер" к боям с украинскими военными в Курской области заявил "военкор" Егор Гузенко.
В частности, он обнародовал видео, на котором "вагнеровцы" якобы подтверждают возвращение в Россию и участие в боях на Курщине.
По его словам, на этом участке вместе с российскими военными держат оборону отряды "местного ополчения".
Еще один военкор Юрий Котенков пишет, что украинские военные взяли под контроль большую часть Суджи.
Российский блоггер Юрий Подоляка сообщает, что в Судже "полно солдат ВСУ".
Между тем минобороны страны-агрессора распространяет циничную ложь о многочисленных потерях украинских военных в ходе боев на Курщине.
Минобороны окупантов заявляет, что якобы ночью и утром в Курской области силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа и 5 ракет.
Утверждается, что за сутки ВСУ якобы потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники - танк, четыре бронетранспортера, три боевых машины пехоты и 24 боевых бронированных машин "Казак".
Как западные аналитики оценивают успехи наступления ВСУ в Курской области
По информации издания Forbes, украинские военные продвинулись минимум на 10 км от границы в Курской области и захватили город Суджа.
По мнению аналитика Дэвида Экса, украинские военные проводят очень рискованные действия, ожидая, что преступное военное руководство оккупационной армии РФ вынуждено будет опрокидывать силы с восточного фронта в Украине.
По его словам, эта операция будет успешной, если военное руководство преступной армии РФ перебросит в Курскую область не менее 10 полков с востока Украины.
Однако существует также вариант, что Украина хочет удержать контроль над взятыми под контроль районами Курской области для усиления собственных позиций в ходе вероятностных переговоров.
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