За інформацією РосЗМІ, командування злочинної армії РФ перекидає найманців ПВК “Вагнер” у Курську область для протидії наступу українських військових.
Головні тези:
- Залучення найманців ПВК “Вагнер” до боїв на Курщині підтверджено російськими ресурсами.
- Українські війська продовжують просуватися у Курській області, захоплюючи ключові території.
- Експерти вважають, що ризиковані дії українських військ можуть змусити російське військове керівництво перерозподілити сили для відступу.
- Успішність операцій на Курщині залежить від того, як швидко РФ може перекинути свої сили на захист області.
- Ситуація на Курщині залишається напруженою, але українські бригади поки що успішно утримують контроль над районами.
Що відомо про перекидання підрозділів ПВК “Вагнер” у Курську область
Зазначається, що про залучення найманців ПВК “Вагнер” до боїв з українськими військовими у Курській області заявив "військкор" Єгор Гузенко.
Зокрема, він оприлюднив відео, на якому “вагнерівці” нібито підтверджують повернення до Росії і участь у боях на Курщині.
За його словами, що на цій ділянці разом із російськими військовими тримають оборону загони "місцевого ополчення".
Ще один воєнкор Юрій Котенков пише, що українські військові взяли під контроль більшу частину Суджі.
Російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".
Тим часом міноборони країни-агресорки поширює цинічну брехню про численні втрати українських військових в ході боїв на Курщині.
Міноборони окупантів заявляє, що нібито вночі та вранці в Курській області сили ППО збили 6 українських безпілотників літакового типу і 5 ракет.
Стверджується, що протягом доби ЗСУ нібито втратили до 400 військовослужбовців і 32 одиниці бронетехніки - танк, чотири бронетранспортери, три бойові машини піхоти і 24 бойові броньовані машини "Козак".
Як західні аналітики оцінюють успіхи наступу ЗСУ у Курській області
За інформацією видання Forbes, українські військові просунулись щонайменше на 10 км від кордону у Курській області і захопили місто Суджа.
На думку аналітика Девіда Екса, українські військові проводять дуже ризиковані дії, очікуючи що злочинне військове керівництво окупаційної армії РФ змушене буде перекидати сили зі східного фронту в Україні.
За його словами, ця операція буде успішною, якщо військове керівництво злочинної армії РФ перекине у Курську область щонайменше 10 полків зі сходу України.
Однак існує також варіант, що Україна хоче утримати контроль над взятими під контроль районами Курської області для посилення власних позицій під час йомовірних переговорів.
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