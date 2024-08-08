Росіяни заявляють про залучення ПВК "Вагнер" до боїв на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни заявляють про залучення ПВК "Вагнер" до боїв на Курщині

Найманець ПВК "Вагнер"
Джерело:  online.ua

За інформацією РосЗМІ, командування злочинної армії РФ перекидає найманців ПВК “Вагнер” у Курську область для протидії наступу українських військових. 

Головні тези:

  • Залучення найманців ПВК “Вагнер” до боїв на Курщині підтверджено російськими ресурсами.
  • Українські війська продовжують просуватися у Курській області, захоплюючи ключові території.
  • Експерти вважають, що ризиковані дії українських військ можуть змусити російське військове керівництво перерозподілити сили для відступу.
  • Успішність операцій на Курщині залежить від того, як швидко РФ може перекинути свої сили на захист області.
  • Ситуація на Курщині залишається напруженою, але українські бригади поки що успішно утримують контроль над районами.

Що відомо про перекидання підрозділів ПВК “Вагнер” у Курську область

Зазначається, що про залучення найманців ПВК “Вагнер” до боїв з українськими військовими у Курській області заявив "військкор" Єгор Гузенко.

Зокрема, він оприлюднив відео, на якому “вагнерівці” нібито підтверджують повернення до Росії і участь у боях на Курщині.

Українські формування зайняли західну половину Суджі. Зараз лінія бойового зіткнення проходить по району дамби - вона являє собою низину, через яку протікає досить невелика річка Суджа, - заявляє інший російський воєнкор Михайло Зінченко.

За його словами, що на цій ділянці разом із російськими військовими тримають оборону загони "місцевого ополчення".

Ще один воєнкор Юрій Котенков пише, що українські військові взяли під контроль більшу частину Суджі.

Російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".

Суджа для нас загалом втрачена. А це найважливіший логістичний хаб. І противник намагається цю перевагу розігрувати. Від Суджі йде, зокрема, і дорога на північ, на Льгов, якою він також намагається просуватися, - заявляє блогер.

Тим часом міноборони країни-агресорки поширює цинічну брехню про численні втрати українських військових в ході боїв на Курщині.

Армія перекидає проти ЗСУ на Курщині найманців ПВК “Вагнер”
Військові ЗСУ

Міноборони окупантів заявляє, що нібито вночі та вранці в Курській області сили ППО збили 6 українських безпілотників літакового типу і 5 ракет.

Стверджується, що протягом доби ЗСУ нібито втратили до 400 військовослужбовців і 32 одиниці бронетехніки - танк, чотири бронетранспортери, три бойові машини піхоти і 24 бойові броньовані машини "Козак".

Загалом від початку бойових дій на Курському напрямку втрати противника становили 660 військовослужбовців і 82 одиниці бронетехніки, зокрема вісім танків, 12 бронетранспортерів, шість бойових машин піхоти, 55 бойових броньованих машин та інженерна машина розгородження, - брехливо заявляють у Кремлі.

Як західні аналітики оцінюють успіхи наступу ЗСУ у Курській області

За інформацією видання Forbes, українські військові просунулись щонайменше на 10 км від кордону у Курській області і захопили місто Суджа.

На думку аналітика Девіда Екса, українські військові проводять дуже ризиковані дії, очікуючи що злочинне військове керівництво окупаційної армії РФ змушене буде перекидати сили зі східного фронту в Україні.

Українська армія не може повністю укомплектувати бригади, що захищають прифронтові міста на сході країни... І все ж армія змогла виділити дві або більше бригад для атаки на місто Суджа і порахувала, що потенційна вигода від цієї атаки варта можливих витрат, - підкреслює Екс.

За його словами, ця операція буде успішною, якщо військове керівництво злочинної армії РФ перекине у Курську область щонайменше 10 полків зі сходу України.

Однак існує також варіант, що Україна хоче утримати контроль над взятими під контроль районами Курської області для посилення власних позицій під час йомовірних переговорів.

Хороша новина для українських бригад у Курську полягає в тому, що вони поки що володіють ситуацією. Вони збили два російські вертольоти, один із них — за допомогою вибухонебезпечного безпілотника з видом від першої особи. Але все може змінитися, коли росіяни введуть у бій додаткові сили, - попереджає Екс.

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