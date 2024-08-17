Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели чергову атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для країни-агресорки.

Що відомо про кібератаку ГУР на розробника російської ядерної зброї

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста, - йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

У відомстві зазначають, що серед російських підприємств, роботу яких вдалось зупинити, "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), який займається розробкою ядерних боєприпасів для країни-агресорки.

Що відомо про інші наслідки успішної кібератаки

Окрім цього завдяки кібератаці вдалось отримати персональні дані працівників та масив інших документів підприємства.

Ця інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Крім того, коментарі у місцевих пабліках Снєжинска свідчать про те, що наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення Росії.