Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели чергову атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для країни-агресорки.
Головні тези:
- Кіберпідрозділи ГУР успішно заблокували роботу підприємства, що розробляє ядерну зброю для РФ.
- Внаслідок атаки виведено з ладу комутатори та сервери компанії, інформація на серверах була знищена.
- Крім блокування роботи підприємства, також вдалося отримати конфіденційні дані та документи, що становить загрозу для Росії.
- Серед зупинених підприємств — Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики, який розробляє ядерні боєприпаси для Росії.
- Кібератака також призвела до загрози зриву держоборонзамовлення Росії через викрадену інформацію та встановлення механізмів обходу санкцій.
Що відомо про кібератаку ГУР на розробника російської ядерної зброї
У відомстві зазначають, що серед російських підприємств, роботу яких вдалось зупинити, "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), який займається розробкою ядерних боєприпасів для країни-агресорки.
Що відомо про інші наслідки успішної кібератаки
Окрім цього завдяки кібератаці вдалось отримати персональні дані працівників та масив інших документів підприємства.
Ця інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.
Крім того, коментарі у місцевих пабліках Снєжинска свідчать про те, що наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення Росії.
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