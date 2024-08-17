Успешная кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Успешная кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в РФ

ГУР
Хакер
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Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессоры.

Главные тезисы

  • Киберподразделения ГУР парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для России.
  • Успешная атака привела к выведению из строя коммутаторов и серверов компании, а также уничтожению информации.
  • Кибератака позволила получить конфиденциальные данные, угрожающие безопасности России, и установить механизмы обхода санкций.
  • Среди атакованных предприятий - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, занимающийся разработкой ядерных боеприпасов.
  • Последствия кибератаки включают угрозу срыва гособоронзаказа России из-за похищенной информации и установленных механизмов обхода санкций.

Что известно о кибератаке ГУР на разработчике российского ядерного оружия

В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессорки.

Что известно о других последствиях успешной кибератаки

Кроме этого, благодаря кибератаке удалось получить персональные данные работников и массив других документов предприятия.

Эта информация позволяет, в частности, установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Кроме того, комментарии в местных пабликах Снежинска свидетельствуют о том, что следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа России.

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