Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессоры.
Главные тезисы
- Киберподразделения ГУР парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для России.
- Успешная атака привела к выведению из строя коммутаторов и серверов компании, а также уничтожению информации.
- Кибератака позволила получить конфиденциальные данные, угрожающие безопасности России, и установить механизмы обхода санкций.
- Среди атакованных предприятий - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, занимающийся разработкой ядерных боеприпасов.
- Последствия кибератаки включают угрозу срыва гособоронзаказа России из-за похищенной информации и установленных механизмов обхода санкций.
Что известно о кибератаке ГУР на разработчике российского ядерного оружия
В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессорки.
Что известно о других последствиях успешной кибератаки
Кроме этого, благодаря кибератаке удалось получить персональные данные работников и массив других документов предприятия.
Эта информация позволяет, в частности, установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.
Кроме того, комментарии в местных пабликах Снежинска свидетельствуют о том, что следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа России.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-