У ГУР розкрили подробиці кібератаки на російське підприємство з виробництва ядерної зброї

Головне управління розвідки внаслідок кібератаки 17 серпня на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, отримало великий масив інформації та спричинило збої в роботі цієї установи.
Головні тези:
- ГУР розкрило подробиці кібератаки на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси.
- Інформація, отримана в результаті атаки, може вплинути на безпеку та стратегію країни-агресорки.
- Розвідка Міноборони успішно вивела з ладу сервери та комутатори підприємства, що займається розробкою ядерної зброї.
ГУР отримало багато секретної інформації внаслідок кібератаки на оборонне підприємство РФ
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів представник ГУР Євген Єрін.
За його словами, внаслідок кібератаки ГУР отримало багато інформації.
Що відомо про кібератаку ГУР на розробника російської ядерної зброї
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели чергову атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для країни-агресорки.
Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста, — йдеться у повідомленні ГУР.
У відомстві зазначають, що серед російських підприємств, роботу яких вдалось зупинити, "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), який займається розробкою ядерних боєприпасів для країни-агресорки.
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