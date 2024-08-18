У ГУР розкрили подробиці кібератаки на російське підприємство з виробництва ядерної зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР розкрили подробиці кібератаки на російське підприємство з виробництва ядерної зброї

Кібератака
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Головне управління розвідки внаслідок кібератаки 17 серпня на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси, отримало великий масив інформації та спричинило збої в роботі цієї установи.

Головні тези:

  • ГУР розкрило подробиці кібератаки на російське підприємство, яке розробляє ядерні боєприпаси.
  • Інформація, отримана в результаті атаки, може вплинути на безпеку та стратегію країни-агресорки.
  • Розвідка Міноборони успішно вивела з ладу сервери та комутатори підприємства, що займається розробкою ядерної зброї.

ГУР отримало багато секретної інформації внаслідок кібератаки на оборонне підприємство РФ

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів представник ГУР Євген Єрін.

Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства — це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора.

Євген Єрін

Євген Єрін

Представник ГУР

За його словами, внаслідок кібератаки ГУР отримало багато інформації.

Інформації дуже багато, вона різноманітна: це і особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги.

Що відомо про кібератаку ГУР на розробника російської ядерної зброї

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели чергову атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для країни-агресорки. 

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста, — йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві зазначають, що серед російських підприємств, роботу яких вдалось зупинити, "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), який займається розробкою ядерних боєприпасів для країни-агресорки.

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