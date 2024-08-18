У ГУР раскрыли подробности кибератаки на российское предприятие по производству ядерного оружия
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР раскрыли подробности кибератаки на российское предприятие по производству ядерного оружия

Кибератака
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Главное управление разведки в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.

Главные тезисы

  • ГУР раскрыло подробности успешной кибератаки на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов.
  • Атака привела к серьезным сбоям в работе учреждения и угрозе для национальной безопасности России.
  • Было похищено множество секретных данных, включая личные базы сотрудников и информацию о путях обхода санкций.
  • Без интернета и связи на несколько дней остались стратегически важные предприятия, включая ВНИИТФ, занимающийся разработкой ядерного оружия.

ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия — это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора.

Евгений Ерин

Евгений Ерин

Представитель ГУР

По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.

Информация очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и полностью будет использована в интересах нашей победы.

Что известно о кибератаке ГУР на разработчика российского ядерного оружия

Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессора.

В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессора.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал — командир спецподразделения ГУР "Group 13"
Черноморский флот РФ не смог дать отпор Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Успешная кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в РФ
ГУР
Хакер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали видео уничтожения военной техники РФ "Сычами" и FPV-дронами
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?