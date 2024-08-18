У ГУР раскрыли подробности кибератаки на российское предприятие по производству ядерного оружия

Главное управление разведки в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.
Главные тезисы
- ГУР раскрыло подробности успешной кибератаки на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов.
- Атака привела к серьезным сбоям в работе учреждения и угрозе для национальной безопасности России.
- Было похищено множество секретных данных, включая личные базы сотрудников и информацию о путях обхода санкций.
- Без интернета и связи на несколько дней остались стратегически важные предприятия, включая ВНИИТФ, занимающийся разработкой ядерного оружия.
ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.
По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.
Что известно о кибератаке ГУР на разработчика российского ядерного оружия
Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессора.
В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, говорится в сообщении ГУР.
В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессора.
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