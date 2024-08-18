У ГУР раскрыли подробности кибератаки на российское предприятие по производству ядерного оружия

Главное управление разведки в результате кибератаки 17 августа на российское предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, получило большой массив информации и повлекло сбои в работе этого учреждения.

ГУР получило много секретной информации в результате кибератаки на оборонное предприятие РФ

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия — это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора. Евгений Ерин Представитель ГУР

По его словам, в результате кибератаки ГУР получило много информации.

Информация очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и полностью будет использована в интересах нашей победы. Поделиться

Что известно о кибератаке ГУР на разработчика российского ядерного оружия

Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессора.

В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессора.