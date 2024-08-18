У ГУР показали видео уничтожения военной техники РФ "Сычами" и FPV-дронами
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали видео уничтожения военной техники РФ "Сычами" и FPV-дронами

ГУР
ГУР
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Украинские разведчики продолжают использовать разведывательные и ударные дроны для атак по объектам россиян. В этот раз был применен разведывательный комплекс "Сыч".

Главные тезисы

  • Украинские разведчики активно применяют разведывательные и ударные дроны для атак на вражескую военную технику и объекты.
  • Комплексы “Сыч” и FPV-дроны демонстрируют высокую эффективность в уничтожении вражеских объектов, подтвержденную боевыми действиями.
  • Разведчики выполняют поставленные задачи с использованием сил и средств ГУР МО Украины, совместно с Вооруженными силами, для успешного противостояния оккупационным силам.
  • Рабочая дальность украинских разведывательных комплексов и дронов позволяет проводить эффективные неожиданные атаки на врага.

ГУР показали боевую работу комплексов "Сыч"

Как рассказали в ГУР, разведывательные дроны были применены группой "Партизаны" 9 департамента ГУР МО Украины. Бойцы группы продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведочных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов.

В разведке отметили, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно результативно.

Что известно об атаке Сил обороны Украины по комбинату РФ

18 августа украинские защитники атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области РФ.

Как отмечает Генштаб, на комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.

Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется, — говорится в сообщении.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

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