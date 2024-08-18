У ГУР показали видео уничтожения военной техники РФ "Сычами" и FPV-дронами

Украинские разведчики продолжают использовать разведывательные и ударные дроны для атак по объектам россиян. В этот раз был применен разведывательный комплекс "Сыч".
Главные тезисы
- Украинские разведчики активно применяют разведывательные и ударные дроны для атак на вражескую военную технику и объекты.
- Комплексы “Сыч” и FPV-дроны демонстрируют высокую эффективность в уничтожении вражеских объектов, подтвержденную боевыми действиями.
- Разведчики выполняют поставленные задачи с использованием сил и средств ГУР МО Украины, совместно с Вооруженными силами, для успешного противостояния оккупационным силам.
- Рабочая дальность украинских разведывательных комплексов и дронов позволяет проводить эффективные неожиданные атаки на врага.
ГУР показали боевую работу комплексов "Сыч"
Как рассказали в ГУР, разведывательные дроны были применены группой "Партизаны" 9 департамента ГУР МО Украины. Бойцы группы продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.
В разведке отметили, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно результативно.
Что известно об атаке Сил обороны Украины по комбинату РФ
18 августа украинские защитники атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области РФ.
Как отмечает Генштаб, на комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.
Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется, — говорится в сообщении.
Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.
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