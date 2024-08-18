У ГУР показали відео знищення військової техніки РФ "Сичами" та FPV-дронами

Українські розвідники продовжують використовувати розвідувальні та ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Цього разу було застосовано розвідувальний комплекс "Сич".
Головні тези:
- Українські розвідники використовують розвідувальні та ударні дрони для атак на військову техніку РФ та об'єкти окупантів.
- Бойова робота комплексів “Сич” та FPV-дронів підтверджує їх високу ефективність у знищенні ворожих об'єктів.
- Розвідники України виконують завдання з використанням сил та засобів ГУР МО та спільно зі Збройними силами для успішного протистояння окупаційним силам.
- Висока робоча дальність розвідно-ударних комплексів та дронів надає перевагу українським військовим у несподіваних атаках на ворога.
ГУР показали бойову роботу комплексів “Сич”
Як розповіли у ГУР, розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України. Бійці групи й надалі продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.
У розвідці зауважили, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже — результативно.
Що відомо про атаку Сил оборони України по комбінату РФ
18 серпня українські захисники атакували комбінат “Кавказ", що в Ростовській області РФ.
Як зазначає Генштаб, на комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.
Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється, — йдеться у повідомленні.
Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-