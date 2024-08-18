У ГУР показали відео знищення військової техніки РФ "Сичами" та FPV-дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали відео знищення військової техніки РФ "Сичами" та FPV-дронами

ГУР
ГУР

Українські розвідники продовжують використовувати розвідувальні та ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Цього разу було застосовано розвідувальний комплекс "Сич".

Головні тези:

  • Українські розвідники використовують розвідувальні та ударні дрони для атак на військову техніку РФ та об'єкти окупантів.
  • Бойова робота комплексів “Сич” та FPV-дронів підтверджує їх високу ефективність у знищенні ворожих об'єктів.
  • Розвідники України виконують завдання з використанням сил та засобів ГУР МО та спільно зі Збройними силами для успішного протистояння окупаційним силам.
  • Висока робоча дальність розвідно-ударних комплексів та дронів надає перевагу українським військовим у несподіваних атаках на ворога.

ГУР показали бойову роботу комплексів “Сич”

Як розповіли у ГУР, розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України. Бійці групи й надалі продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.

Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів.

У розвідці зауважили, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже — результативно.

Що відомо про атаку Сил оборони України по комбінату РФ

18 серпня українські захисники атакували комбінат “Кавказ", що в Ростовській області РФ. 

Як зазначає Генштаб, на комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

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