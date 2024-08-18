У ГУР показали відео знищення військової техніки РФ "Сичами" та FPV-дронами

Українські розвідники продовжують використовувати розвідувальні та ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Цього разу було застосовано розвідувальний комплекс "Сич".

ГУР показали бойову роботу комплексів “Сич”

Як розповіли у ГУР, розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України. Бійці групи й надалі продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.

Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів. Поширити

У розвідці зауважили, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже — результативно.

Що відомо про атаку Сил оборони України по комбінату РФ

18 серпня українські захисники атакували комбінат “Кавказ", що в Ростовській області РФ.

Як зазначає Генштаб, на комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.