Кіберудар ГУР по інфраструктурі РФ: Лукойл, ГИБДД, банк Росії — джерела

4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора РФ. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- Кіберфахівці української розвідки регулярно здійснюють потужні атаки на РФ.
- Цього разу ГУР та ВО Team вдалося знищити 18 російських серверів без можливості відновлення.
- В результаті кіберудару зупинено надання послуг інтернету та цифрового телебачення для 13 тисяч користувачів у РФ.
Що відомо про результати нової кібероперації ГУР та ВО Team
Українським кіберфахівцям вдаолся знищити 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ «Антена», яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії Росії проти України.
Окрім того, наголошується, що було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.
Внаслідок атаки викачано бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.
Зазначені дії зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області для понад 13 тисяч користувачів.
Під кіберудар ГУР та ВО Team потрапили:
• ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)
• РЭО ГИБДД МО МВД России
• ООО Теплосетевая компания
• ОЛРР УМВД
• Горгаз
• Рыбнадзор
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
• УГХ Администрация
• заправки Лукоил
• ООО СвязьПроектСтрой
• РОСИНКАС Банка России
• МО МВД России "Кинешемский"
• ООО Регион-Авто
• ООО Груз Сервис
• Администрация ГО кинешма
• Администрация Городская Дума
• Председатель Контрольной Счетной Комиссии
• Единая Россия
• Общественная Приемна Единой России
• ЖД вокзал
• Тепловые сети
• МУП Водоканал
• ИП Козлов Д.В Электронный город
• ООО Регионинфросистема -Иваново
• ООО Иваново СДЭК
• Управление ФСБ
• ООО ПрофГаз
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