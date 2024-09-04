ГУР эвакуировало 25 граждан Украины из Ливана — фото

4 сентября 2024 года ГУР МО и МИД по поручению Президента Украины осуществили очередную успешную миссию — эвакуировали 25 украинцев из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью.
Главные тезисы
- ГУР МО и МИД Украины эвакуировали 25 украинцев из Ливана из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
- Эвакуированные граждане уже находятся в Польше, готовясь вернуться в Украину.
- Среди эвакуированных из Ливана 11 детей и 14 женщин, которые уже направляются в Украину.
Эвакуация украинцев из Ливана: детали миссии ГУР
Среди эвакуированных из ближневосточного государства 11 детей и 14 женщин. Они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину.
В ГУР поблагодарили авиакомпанию SkyUp за содействие в проведении миссии.
Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи нашим гражданам, находящимся в Ливане.
Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были — это приоритет.
ГУР эвакуировало граждан Украины из Газы
Самолет с эвакуированными из Газы украинцами приземлился в Молдавии. Об этом сообщило ГУР.
Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.
Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.
12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.
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