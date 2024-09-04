ГУР эвакуировало 25 граждан Украины из Ливана — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР эвакуировало 25 граждан Украины из Ливана — фото

ГУР
Эвакуация
Read in English
Читати українською

4 сентября 2024 года ГУР МО и МИД по поручению Президента Украины осуществили очередную успешную миссию — эвакуировали 25 украинцев из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью.

Главные тезисы

  • ГУР МО и МИД Украины эвакуировали 25 украинцев из Ливана из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
  • Эвакуированные граждане уже находятся в Польше, готовясь вернуться в Украину.
  • Среди эвакуированных из Ливана 11 детей и 14 женщин, которые уже направляются в Украину.

Эвакуация украинцев из Ливана: детали миссии ГУР

Среди эвакуированных из ближневосточного государства 11 детей и 14 женщин. Они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину.

В ГУР поблагодарили авиакомпанию SkyUp за содействие в проведении миссии.

Напомним, что 3 августа 2024 года разведчики и дипломаты эвакуировали из Ливана 30 граждан Украины: 21 женщину и девять детей.

Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи нашим гражданам, находящимся в Ливане.

Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были — это приоритет.

ГУР эвакуировало граждан Украины из Газы

Самолет с эвакуированными из Газы украинцами приземлился в Молдавии. Об этом сообщило ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 12 марта 2024 из Газы эвакуировали еще 47 граждан Украины.

Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.

12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подразделы ГУР подняли флаг Украины на Кинбурнской косе — видео
ГУР
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эпизоды обороны Часового Яра спецподразделением Kraken — видео
ГУР
Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР помогло доставить в Суджу волонтерскую помощь для бойцов Сил обороны Украины
ГУР
Суджа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?