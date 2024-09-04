ГУР эвакуировало 25 граждан Украины из Ливана — фото

4 сентября 2024 года ГУР МО и МИД по поручению Президента Украины осуществили очередную успешную миссию — эвакуировали 25 украинцев из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью.

Эвакуация украинцев из Ливана: детали миссии ГУР

Среди эвакуированных из ближневосточного государства 11 детей и 14 женщин. Они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину.

В ГУР поблагодарили авиакомпанию SkyUp за содействие в проведении миссии.

Напомним, что 3 августа 2024 года разведчики и дипломаты эвакуировали из Ливана 30 граждан Украины: 21 женщину и девять детей. Поделиться

Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи нашим гражданам, находящимся в Ливане.

Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были — это приоритет.

ГУР эвакуировало граждан Украины из Газы

Самолет с эвакуированными из Газы украинцами приземлился в Молдавии. Об этом сообщило ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 12 марта 2024 из Газы эвакуировали еще 47 граждан Украины. Поделиться

Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.