ГУР помогло доставить в Суджу волонтерскую помощь для бойцов Сил обороны Украины.

Украинские защитники, контролирующие российский городок Суджа Курской области, получили помощь от волонтеров. В частности, военным передали ударные дроны, медицинские ноши и медикаменты. Безопасность доставки обеспечило ГУР.

ГУР помогло в доставке в Суджу гуманитарки для Сил обороны Украины

Воины Сил безопасности и обороны Украины, выполняющие боевые задания в Курской области, получили груз волонтерской помощи от благотворительного фонда «Огонь ожесточенных не жжет».

Безопасность доставки помощи в зону боевых действий обеспечили военнослужащие ГУР МО.

Украинские волонтеры в Судже

Украинские воины получили ударные дроны, медицинские ноши и медикаменты, специальное оборудование, маскировочные сетки, питьевую воду и другие необходимые вещи. Поделиться

Атака ГУР на "Саваслейке" привела к уничтожению трех самолетов — источники

В результате операции ГУР МОУ 16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники Online.UA в ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.

Отмечается, что предварительный удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.