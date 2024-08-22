ГУР допомогло доставити в Суджу волонтерську допомогу для бійців Сил оборони України

Українські захисники, які контролюють російське містечко Суджа Курської області, отримали допомогу від волонтерів. Зокрема військовим передали ударні дрони, медичні ноші та медикаменти. Безпеку доставлення забезпечило ГУР.
Головні тези:
- Головне управління розвідки допомогло доставити в Суджу волонтерську допомогу для бійців Сил оборони України.
- Українські захисники з контрольованого російського містечка отримали ударні дрони.
- Благодійний фонд «Вогонь запеклих не пече" передав українським воїнам у Суджі важливе медичне обладнання.
ГУР допомогло в доставленні в Суджу гуманітарки для Сил оборони України
Воїни Сил безпеки та оборони України, які виконують бойові завдання у Курській області, одержали вантаж волонтерської допомоги від благодійного фонду «Вогонь запеклих не пече”.
Безпеку доставлення допомоги у зону бойових дій забезпечили військовослужбовці ГУР МО.
Атака ГУР на “Саваслейку” призвела до знищення трьох літаків — джерела
У результаті операції ГУР МОУ 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” в Ніжегородській області РФ.
Як повідомляють джерела Online.UA у ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/И.
Зазначається, що попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.
За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.
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