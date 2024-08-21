У ГУР попереджають про нову антиукраїнську кампанію Росії в Європі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив про початок нових російських інформаційних операцій проти України. Цього разу вони направлені проти українських біженців у Європі.

Росія готує нові антиукраїнські інформаційні операції у Європі

Нові пропагандистські операції, які Росія готує для проведення у країнах Європи, спрямовані проти українських біженців. Мета ― переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

Про це Скібіцький казав під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави».

Він розповів, що Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників ― так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.

Це презентації різних «художніх і документальних» книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей. Вадим Скібіцький Представник ГУр

Також представник ГУР МО України наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.

Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква — те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше — щоб ніколи не поверталися до нас. Поширити

Що відомо про кібератаку ГУР на розробника російської ядерної зброї

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели чергову атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для країни-агресорки.

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

У відомстві зазначають, що серед російських підприємств, роботу яких вдалось зупинити, "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), який займається розробкою ядерних боєприпасів для країни-агресорки.