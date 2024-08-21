У ГУР предупреждают о новой антиукраинской кампании России в Европе

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о начале новых российских информационных операций против Украины. В этот раз они направлены против украинских беженцев в Европе.

Россия готовит новые антиукраинские информационные операции в Европе

Новые пропагандистские операции, которые готовит Россия для проведения в странах Европы, направлены против украинских беженцев. Цель — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться.

Об этом Скибицкий говорил во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" "Справедливость как один из главных инструментов развития государства".

Он рассказал, что Россия уже проводит соответствующие мероприятия, например, на территории Италии, где использует своих пособников — так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

Это презентации разных «художественных и документальных» книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей. Вадим Скибицкий Представитель ГУр

Также представитель ГУР МО Украины подчеркнул, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, выехавшими в страны Европы из-за начавшейся Россией войны.

Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь — то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше, чтобы никогда не возвращались к нам. Поделиться

Что известно о кибератаке ГУР на разработчике российского ядерного оружия

Киберподразделения Главного управления разведки Минобороны провели очередную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для страны-агрессоры.

В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделя остается ряд стратегических предприятий города.

В ведомстве отмечают, что среди российских предприятий, работу которых удалось остановить, ВНИИТФ (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающийся разработкой ядерных боеприпасов для страны-агрессорки.