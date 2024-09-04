ГУР евакуювало 25 громадян України з Лівану — фото

4 вересня 2024 року ГУР МО та МЗС за дорученням Президента України здійснили чергову успішну місію ― евакуювали 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.

Евакуація українців з Лівану: деталі місії ГУР

Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України.

У ГУР подякували авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні місії.

Нагадаємо, що 3 серпня 2024 року розвідники та дипломати евакуювали з Лівану 30 громадян України: 21 жінку та дев’ятьох дітей. Поширити

Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги нашим громадянам, які перебувають в Лівані.

Україна завжди докладає усіх можливих зусиль, аби допомогти своїм громадянам в біді, де б вони не були — це пріоритет.

ГУР евакуювало громадян України з Гази

Літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові. Про це повідомило ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 12 березня 2024 року з Гази евакуювали ще 47 громадян України. Поширити

Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.