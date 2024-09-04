ГУР евакуювало 25 громадян України з Лівану — фото

4 вересня 2024 року ГУР МО та МЗС за дорученням Президента України здійснили чергову успішну місію ― евакуювали 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.
Головні тези:
- ГУР МО та МЗС укріплюють безпеку громадян України, евакуюючи їх з кризових регіонів, таких як Ліван.
- Успішна місія евакуації забезпечила безпеку 25 українців, включно з 11 дітьми та 14 жінками.
- ГУР вже провели успішну місію евакуації також з Гази, де було евакуйовано 47 громадян України.
Евакуація українців з Лівану: деталі місії ГУР
Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України.
У ГУР подякували авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні місії.
Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги нашим громадянам, які перебувають в Лівані.
Україна завжди докладає усіх можливих зусиль, аби допомогти своїм громадянам в біді, де б вони не були — це пріоритет.
ГУР евакуювало громадян України з Гази
Літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові. Про це повідомило ГУР.
Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.
Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.
12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.
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