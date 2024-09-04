ГУР евакуювало 25 громадян України з Лівану — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР евакуювало 25 громадян України з Лівану — фото

ГУР
Евакуація

4 вересня 2024 року ГУР МО та МЗС за дорученням Президента України здійснили чергову успішну місію ― евакуювали 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.

Головні тези:

  • ГУР МО та МЗС укріплюють безпеку громадян України, евакуюючи їх з кризових регіонів, таких як Ліван.
  • Успішна місія евакуації забезпечила безпеку 25 українців, включно з 11 дітьми та 14 жінками.
  • ГУР вже провели успішну місію евакуації також з Гази, де було евакуйовано 47 громадян України.

Евакуація українців з Лівану: деталі місії ГУР

Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України.

У ГУР подякували авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні місії.

Нагадаємо, що 3 серпня 2024 року розвідники та дипломати евакуювали з Лівану 30 громадян України: 21 жінку та дев’ятьох дітей.

Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги нашим громадянам, які перебувають в Лівані.

Україна завжди докладає усіх можливих зусиль, аби допомогти своїм громадянам в біді, де б вони не були — це пріоритет.

ГУР евакуювало громадян України з Гази

Літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові. Про це повідомило ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 12 березня 2024 року з Гази евакуювали ще 47 громадян України.

Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.

12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

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