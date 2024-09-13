Специалисты ГУР совершили кибератаку на федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Специалисты ГУР совершили кибератаку на федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ

ГУР
Киберспециалисты ГУР
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11 сентября киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team совершили очередную успешную операцию в России — под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр «Основание».

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team совершили успешную операцию в России, атаковав федеральный центр выдачи цифровых подписей.
  • Кибератака привела к уничтожению важных данных и получению базы данных на полтора миллиона цифровых подписей, которую украинские хакеры планируют продать.
  • Компания "Основание", федеральный центр РФ, пострадала от атаки, что привело к уничтожению данных и утечке миллионов цифровых подписей.

Киберспециалисты ГУР "хакнули" федеральный центр выдачи цифровых подписей России

Основная деятельность этого предприятия — выдача электронных цифровых подписей.

Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессорки, считается одной из наиболее защищенных и надежных в РФ.

Среди клиентов центра — причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебро Магадана" и многие другие.

В результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды сил безопасности и обороны Украины.

Что известно о результатах новой кибероперации ГУР

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ.

Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.

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