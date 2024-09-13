Специалисты ГУР совершили кибератаку на федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ

11 сентября киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team совершили очередную успешную операцию в России — под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр «Основание».

Киберспециалисты ГУР "хакнули" федеральный центр выдачи цифровых подписей России

Основная деятельность этого предприятия — выдача электронных цифровых подписей.

Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессорки, считается одной из наиболее защищенных и надежных в РФ. Поделиться

Среди клиентов центра — причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебро Магадана" и многие другие.

В результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды сил безопасности и обороны Украины.

Что известно о результатах новой кибероперации ГУР

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ. Поделиться