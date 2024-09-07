Киберспециалисты ГУР поздравили россиян с Днем военной разведки Украины ― фото

7 сентября День военной разведки отмечает разведывательное сообщество Украины. Киберспециалисты ГУР МО уже успели провести праздничную спецоперацию: они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с поздравлением ГУР.

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"Поздравляем Военную Разведку Украины — Мудрый будет властвовать над звездами" — поздравительную открытку с таким поздравлением 7 сентября увидели многие интернет-пользователи в России.

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При попытке зайти на ряд сайтов страны-агрессорки россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков.

Фото: скриншот

Что важно понимать, в течение 2,5 лет войны РФ против Украины ГУР успело провести немало мощных киберопераций против российских провайдеров, государственных институций, оборонной промышленности, мобильных операторов и т.п.

Благодаря этому удалось парализовать работу разработчика ядерных боеприпасов РФ.

Более того, была реализована кибероперация против 100 российских вебресурсов, причастных к ведению, обеспечению или поддержке войны и Ростелекома.

Также под киберудар ГУР попал сайт Минобороны РФ.

Буданов выступил с заявлением в День военной разведки Украины

Как отметил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, он благодарен каждому военнослужащему, ветерану, всем, кто защищает национальные интересы нашего государства в составе военной разведки.

В этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков мы доказали миру — Черное море не принадлежит России. Вынудили врага перебросить свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это только иллюзия контроля. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Кроме того, шеф украинской разведки напомнил, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители ГУР, позволяют атаковать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.

Подразделения активных действий ГУР на постоянной основе вовлечены в выполнение сложных боевых задач как на линии, так и за линией разграничения. Бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где происходят боевые действия, — добавил Буданов. Поделиться

Он также пообещал, что военная разведка Украины продолжит выполнять свою священную миссию.