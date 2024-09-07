Киберспециалисты ГУР поздравили россиян с Днем военной разведки Украины ― фото

7 сентября День военной разведки отмечает разведывательное сообщество Украины. Киберспециалисты ГУР МО уже успели провести праздничную спецоперацию: они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с поздравлением ГУР.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР снова подготовили для врага особый сюрприз.
- 7 сентября тысячи россиян узнали, что вся Украина отмечает День военной разведки.
- Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал главные достижения военной разведки и дал украинцам важное обещание.
Россияне также узнали о главном празднике военной разведки Украины
"Поздравляем Военную Разведку Украины — Мудрый будет властвовать над звездами" — поздравительную открытку с таким поздравлением 7 сентября увидели многие интернет-пользователи в России.
При попытке зайти на ряд сайтов страны-агрессорки россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков.
Что важно понимать, в течение 2,5 лет войны РФ против Украины ГУР успело провести немало мощных киберопераций против российских провайдеров, государственных институций, оборонной промышленности, мобильных операторов и т.п.
Благодаря этому удалось парализовать работу разработчика ядерных боеприпасов РФ.
Более того, была реализована кибероперация против 100 российских вебресурсов, причастных к ведению, обеспечению или поддержке войны и Ростелекома.
Также под киберудар ГУР попал сайт Минобороны РФ.
Буданов выступил с заявлением в День военной разведки Украины
Как отметил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, он благодарен каждому военнослужащему, ветерану, всем, кто защищает национальные интересы нашего государства в составе военной разведки.
Кроме того, шеф украинской разведки напомнил, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители ГУР, позволяют атаковать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.
Он также пообещал, что военная разведка Украины продолжит выполнять свою священную миссию.
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