Онлайн-игра «Грохот на болотах». Как испытать себя в роли оператора дрона «Магура»

В Украине ежегодно 7 сентября отмечается День Главного управления разведки (ГУР). В честь этого профессионального праздника запустили онлайн-игру «Грохот на болотах», в которой игрок может попробовать себя в роли оператора дрона «Магура».

В Украине запустили онлайн-игру «Грохот на болотах»

Благотворительный фонд «Современная Украина» объявил большой сбор «Грохот от ГУРа» в честь профессионального праздника.

Цель сбора ― 10 млн грн. Именно столько стоит морской дрон «Магура».

Чтобы наглядно продемонстрировать мощность одного дрона в руках разведки, мы создали небольшую игру, в которой каждый из вас сможет устроить кучу грохота на болотах, управляя дроном Magura V5. Поделиться

Испытать себя в качестве оператора морского дрона легко. Для этого нужно перейти на сайт игры и управлять беспилотником с помощью стрелочек.

В игре нужно управлять дроном и поражать вражеские корабли. В то же время следует избегать препятствий, чтобы не провалить задачу.

В рамках инициативы также создадут стенопись «Мудрый властвует над звездами». Он посвящен украинским разведчикам.

Стенопись появится на одной из улиц столицы. Над ним работает муралист Владимир Манжос.

БФ призывает украинцев донатить. За взнос в 200 грн можно выиграть:

Apple iPhone 15 Pro;

5 колонок JBL GO 3;

30 эксклюзивных почтовых марок с изображением стенописи и подписью автора Манжоса;

10 принтов с изображением мурала.

Среди донатеров, которые сделают взносы от 100 тыс грн, будут разыграны 10 печатных принтов с подписью главы ГУР Кирилла Буданова.

Что известно о морском дроне «Магура»

Это украинская технология. Морской надводный дрон используется для разведки и уничтожения враждебных целей.

За время полномасштабной войны «Магура» атаковал 14 российских кораблей. Из них восемь полностью уничтожены, другие повреждены.

Морской дрон используется спецподразделением Group13 ГУР МО. Пока он работал только в акватории Черного моря.