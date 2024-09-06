Онлайн-гра «Гуркіт на болотах». Як випробувати себе у ролі оператора дрона «Маґура»

В Україні щорічно 7 вересня відзначається День Головного управління розвідки (ГУР). На честь цього професійного свята запустили онлайн-гру «Гуркіт на болотах», в якій гравець може спробувати себе у ролі оператора дрона «Маґура».

В Україні запустили онлайн-гру «Гуркіт на болотах»

Благодійний фонд «Сучасна Україна» оголосив великий збір «Гуркіт від ГУРу» на честь професійного свята.

Мета збору ― 10 млн грн. Саме стільки коштує морський дрон «Маґура».

Щоб наочно продемонструвати потужність одного дрона в руках розвідки, ми створили невелику гру, в якій кожен із вас зможе влаштувати купу гуркоту на болотах, керуючи дроном «Magura V5». Поширити

Випробувати себе у ролі оператора морського дрона легко. Для цього треба перейти на сайт гри та керувати безпілотником за допомогою стрілочок.

У грі потрібно керувати дроном та вражати ворожі кораблі. Водночас треба уникати перешкод, щоб не провалити завдання.

У рамках ініціативи також створять стінопис «Мудрий панує над зірками». Він присвячений українським розвідникам.

Стінопис з’явиться на одній з вулиць столиці. Над ним працює мураліст Володимир Манжос.

БФ закликає українців донатити. За внесок у 200 грн можна виграти:

Apple iPhone 15 Pro;

5 колонок JBL GO 3;

30 ексклюзивних поштових марок зі зображенням стінопису та підписом автора Манжоса;

10 принтів із зображення муралу.

Серед донатерів, які зроблять внески від 100 тис грн, будуть розіграні 10 друкованих принтів з підписом очільника ГУР Кирила Буданова.

Що відомо про морський дрон «Маґура»

Це українська розробка. Морський надводний дрон використовується для розвідки та знищення ворожих цілей.

За час повномасштабної війни «Маґура» атакував 14 російських кораблів. З них вісім повністю знищені, а інші пошкоджені.

Морський дрон використовується спецпідрозділом Group13 ГУР МО. Поки що він працював лише в акваторії Чорного моря.