Кіберфахівці ГУР оригінально привітали росіян із Днем воєнної розвідки України ― фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Кіберфахівці ГУР оригінально привітали росіян із Днем воєнної розвідки України ― фото

кібератака
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Джерело:  online.ua

7 вересня День воєнної розвідки відзначає розвідувальне співтовариство України. Кіберфахівці ГУР МО уже встигли провести святкову спецоперацію: вони оригінально привітали росіян, розмістивши на багатьох російських вебресурсах листівку з привітанням ГУР.

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР знову підготували для ворога особливий сюрприз.
  • 7 вересня тисячі росіян дізналися, що вся Україна святкує День воєнної розвідки.
  • Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов назвав головні досягнення воєнної розвідки та дав українцям важливу обіцянку.

Росіяни також дізналися про головне свято воєнної розвідки України

“Поздравляем Военную Разведку Украины — Мудрий пануватиме над зірками” — вітальну листівку з таким привітанням 7 вересня побачили багато інтернет-користувачів у Росії.

Фото: скриншот

При спробі зайти на низку сайтів країни-агресорки росіяни бачили красиве привітання українських розвідників.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, протягом 2,5 років війни РФ проти України ГУР встигло провести чимало потужних кібероперацій проти російських провайдерів, державних інституцій, оборонної промисловості, мобільних операторів тощо.

Завдяки цьому, зокрема, вдалося паралізувати роботу розробника ядерних боєприпасів РФ.

Ба більше, була реалізована кібероперація проти 100 російських вебресурсів, причетних до ведення, забезпечення або підтримки війни та “Ростелєкома”.

Також під кіберудар ГУР потрапив сайт Міноборони РФ.

Буданов виступив з заявою у День воєнної розвідки України

Як зазначив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, він вдячний кожному військовослужбовцю, ветерану, всім, хто обороняє національні інтереси нашої держави в складі воєнної розвідки.

Цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників, ми довели світу — Чорне море не належить Росії. Змусили ворога перекидати свій флот на “безпечну” відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це — лише ілюзія контролю.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Окрім того, шеф української розвідки нагадав, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють найкращі фахівці, зокрема представники ГУР, дають можливість атакувати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км.

Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії, — додав Буданов.

Він також пообіцяв, що воєнна розвідка України буде продовжувати виконувати свою священну місію.

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