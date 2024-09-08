Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ — видео

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ, причастных к производству оружия.
- Украинским специалистам удалось уничтожить сервера и стереть базы данных атакуемых целей.
- Кибероперация ГУР МОУ спровоцировала проблемы с предоставлением интернета и телевидения для тысяч пользователей в России.
- Специалисты разместили поздравления на сайтах атакованных ресурсов ко Дню Военной разведки Украины.
- Атакой также были поражены органы власти, коммерческие предприятия и другие объекты инфраструктуры РФ.
Что известно о результатах новой кибероперации ГУР
Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.
Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ.
Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.
Кроме этого, испытал трудности в результате атаки и пропагандистский «Симферопольский форум».
Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты разведчики разместили поздравления ко Дню Военной разведки Украины.
Киберудар ГУР по инфраструктуре РФ 4 сентября. Что известно
4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора РФ.
Украинским киберспециалистам удалось уничтожить 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины.
Кроме того, отмечается, что были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний.
В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области более 13 тысяч пользователей.
Под киберудар ГУР и ВО Team попали:
• ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)
• РЭО ГИБДД МО МВД России
• ООО Теплосетевая компания
• ОЛРР УМВД
• Горгаз
• Рыбнадзор
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
• УГХ Администрация
• заправки Лукоил
• ООО СвязьПроектСтрой
• РОСИНКАС Банка России
• МО МВД России "Кинешемский"
• ООО Регион-Авто
• ООО Груз Сервис
• Администрация ГО кинешма
• Администрация Городская Дума
• Председатель Контрольной Счетной Комиссии
• Единая Россия
• Общественная Приемная Единой России
• ЖД вокзал
• Тепловые сети
• МУП Водоканал
• ИП Козлов Д.В Электронный огород
• ООО Регионинфросистема -Иваново
• ООО Иваново СДЭК
• Управление ФСБ
• ООО ПрофГаз
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