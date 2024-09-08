Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ — видео

ГУР
Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ — видео
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7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР атаковали ряд военных компаний РФ, причастных к производству оружия.
  • Украинским специалистам удалось уничтожить сервера и стереть базы данных атакуемых целей.
  • Кибероперация ГУР МОУ спровоцировала проблемы с предоставлением интернета и телевидения для тысяч пользователей в России.
  • Специалисты разместили поздравления на сайтах атакованных ресурсов ко Дню Военной разведки Украины.
  • Атакой также были поражены органы власти, коммерческие предприятия и другие объекты инфраструктуры РФ.

Что известно о результатах новой кибероперации ГУР

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

 

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ.

Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.

Кроме этого, испытал трудности в результате атаки и пропагандистский «Симферопольский форум».

В результате кибероперции специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакуемых целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.

Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты разведчики разместили поздравления ко Дню Военной разведки Украины.

Киберудар ГУР по инфраструктуре РФ 4 сентября. Что известно

4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора РФ.

Украинским киберспециалистам удалось уничтожить 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины.

Кроме того, отмечается, что были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний.

В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области более 13 тысяч пользователей.

Под киберудар ГУР и ВО Team попали:

•⁠ ⁠ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)

•⁠ ⁠РЭО ГИБДД МО МВД России

•⁠ ⁠ООО Теплосетевая компания

•⁠ ⁠ОЛРР УМВД

•⁠ ⁠Горгаз

•⁠ ⁠Рыбнадзор

•⁠ ⁠ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

•⁠ ⁠УГХ Администрация

•⁠ ⁠заправки Лукоил

•⁠ ⁠ООО СвязьПроектСтрой

•⁠ ⁠РОСИНКАС Банка России

•⁠ ⁠МО МВД России "Кинешемский"

•⁠ ⁠ООО Регион-Авто

•⁠ ⁠ООО Груз Сервис

•⁠ ⁠Администрация ГО кинешма

•⁠ ⁠Администрация Городская Дума

•⁠ ⁠Председатель Контрольной Счетной Комиссии

•⁠ ⁠Единая Россия

•⁠ ⁠Общественная Приемная Единой России

•⁠ ⁠ЖД вокзал

•⁠ ⁠Тепловые сети

•⁠ ⁠МУП Водоканал

•⁠ ⁠ИП Козлов Д.В Электронный огород

•⁠ ⁠ООО Регионинфросистема -Иваново

•⁠ ⁠ООО Иваново СДЭК

•⁠ ⁠Управление ФСБ

•⁠ ⁠ООО ПрофГаз

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